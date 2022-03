L’Audiència de Girona jutjarà un avi acusat d’abusar de la seva neta quan la nena tenia entre 10 i 14 anys. La secció tercera havia proposat celebrar ahir una vista de conformitat perquè la defensa obre la porta a reconèixer els fets a canvi d’una rebaixa de pena, però finalment es va suspendre perquè les parts no es van posar d’acord.

Segons indiquen les acusacions, els abusos van començar l’any 2014, quan la menor tenia 10 anys. Sense poder concretar cap episodi concret, perquè els abusos s’haurien produït de forma continuada fins al 2018, relaten que en tot cas van tenir lloc en diverses ubicacions, entre les quals Figueres, Llançà i Joanetes.

La fiscalia situa entre 2014 i 2015 el primer incident, que hauria tingut lloc dins l’estable d’una casa de l’acusat situat a Joanetes. En aquell moment, «va aprofitar el moment per abraçar-la i fer-li tocaments als glutis». També relata diversos episodis que haurien tingut lloc durant aquell any, sempre en moments que l’acusat estava sol amb la víctima per fer-li «tocaments de caràcter sexual» per damunt i sota la roba. En altres vegades, subratllen, va demanar-li a la menor que li fes tocaments a ell, «prevalent-se de la seva situació de superioritat amb la menor».

Les acusacions el fan responsable d’un delicte continuat d’abús sexual a una víctima menor d’edat. La fiscalia demana sis anys de presó per l’acusat, mentre que l’acusació particular li demana cinc anys i un dia.

La defensa nega els fets, però alternativament accepta el relat de les acusacions proposant una atenuant de reparació del dany, ja que ha pagat la indemnització que demana l’acusació particular.