Els Mossos van detenir el dimecres a Girona un home de 63 anys per retenir una menor en un pis i agredir-la sexualment l’estiu del 2021. L’arrestat s’hauria fet passar per policia amb l’objectiu d’enganyar la víctima, que s’havia escapolit d’un centre d’acollida, i aconseguir que l’acompanyés fins al domicili. A través de l’engany, i segons la denúncia, va aconseguir que la víctima de 15 anys l’acompanyés fins al domicili fent-li creure la protegiria. Un cop allà, segons les mateixes fonts, li va prendre el mòbil per evitar que demanés ajuda i la va agredir sexualment. Els Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós com a suposat autor dels delictes d’agressions sexuals, amenaces, detenció il·legal i inducció de menors a l’abandonament de domicili. El detingut va passar a disposició judicial ahir a la tarda, on el jutjat de Guàrdia de Girona el va deixar en llibertat amb mesures cautelars. Segons va informar el TSJC, a petició de la fiscalia el jutjat ha imposat a l’investigat la prohibició de comunicar-se i apropar-se a menys de 200 metres de la víctima. També ha cordat compareixences al jutjat. La causa està oberta pels delictes de detenció il·legal i agressió sexual.