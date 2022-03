Endesa va invertir durant l’any passat 6,8 milions d’euros per instal·lar 140 telecomandaments en centres de transformació de les comarques gironines que permeten realitzar maniobres d’operació a distància, i que, segons l’empresa, han de servir per millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament. D’aquesta manera, Endesa confia que els nous nous dispositius permetran «millorar la gestió de la xarxa de distribució mitjançant la seva automatització», així com «reduir en un 20% el temps d’interrupció del servei en cas d’incidències».

Endesa indica que, amb la instal·lació d’aquests nous sistemes de control remot a les comarques gironines, ja són 9.943 els telecomandaments que hi ha instal·lats en aquests moments a la xarxa de mitjana tensió de Catalunya que beneficien a més de 2,6 milions de clients arreu del territori, dels quals més de 280.000 viuen a les comarques de Girona. D’aquesta manera, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona es poden accionar a distància els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs. Així, s’aconsegueix reduir el desplaçament dels operaris i s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients. Endesa subratlla que, durant els últims anys, ha realitzat una «important inversió» en la tecnificació de la seva xarxa per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat. La reforma vol apropar les instal·lacions de la companyia a un model de gestió «més eficient de la xarxa mitjançant la automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o smart grids». Aquests dispositius de telecomandament aporten informació i controls addicionals als tècnics dels Centres de Comandament de la Xarxa, de manera que incrementen la capacitat d’execució de maniobres automàtiques aplicant algoritmes d’intel·ligència artificial i al mateix temps millora la informació de suport que reben els tècnics que operen les xarxes. Continuar ampliant la xarxa Per aquest any, l’objectiu d’Endesa és continuar i fins i tot potenciar aquesta digitalització. Per això, a hores d’ara té previst telecomandar més de 1.600 instal·lacions noves a Catalunya; per la qual cosa, el balanç total del trienni 2021-2023 serà superior a les 5.600. Així, Endesa calcula que enguany s’aconseguirà superar les 11.500 instal·lacions automatitzades a Catalunya i al 2023 aquesta xifra s’elevarà fins a les gairebé 14.000. Segons indica la companyia, al llarg de 202 es van realitzar 514.000 maniobres per telecontrol des del Centre de Control de la Companyia, tant en els telecomandaments de mitjana tensió com en les instal·lacions telecontrolades que es troben en les subestacions, és a dir, operacions fetes en temps real i a distància amb la voluntat de mantenir la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric mitjançant torns continus les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.