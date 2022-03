Representants dels veïns del carrer Ramon d’Urg van registrar dijous al migdia 931 signatures a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en contra del carril bici que passa per aquest vial des de fa un mes. El manifest de rebuig demana que es faci «una nova proposta segura, ben planificada i pensada, sense precipitacions, consensuada i acordada amb els veïns, de menor impacte circulatori i amb la menor pèrdua possible de pàrquings”. Durant les últimes setmanes els mateixos veïns, comerços i locals de restauració del municipi han fet aquesta recollida que ha obtingut un nombre de signants que suposa més del 25% de la població santjoanina, en oposició amb un Eix Cívic que segons afirmen ja ha registrat diversos accidents de vianants i ciclistes.

L’alcalde santjoaní Ramon Roqué no va ser present a l’entrega de les signatures, però està disposat a reunir-se de nou amb els representants dels veïns per copsar l’estat d’ànim de la població. Roqué afirma que «els hem d’agrair la feina perquè estan sent una font d’informació important que servirà per analitzar quines mesures cal prendre a partir d’ara». Durant els pròxims dies l’equip de govern analitzarà les signatures i la demanda veïnal per assimilar i donar-los resposta.