L’any 2014 l’abocador de Vacmorta va ser clausurat per una sentència que constatva la il·legalitat d’un projecte avalat des de la Generalitat. El 2015, una altra sentència condemnava el govern català a presentar un projecte de buidat total del paratge restablint la situació anterior a la construcció de l’abocador i executar-lo en el termini màxim de dos anys. Set anys més tard, l’abocador segueix igual. La intenció del govern és tirar endavant una prova pilot aquest any per fer un primer buidatge de 20.000 tones dels més de tres milons que hi ha l’abocador. Ara, però, la Generalitat torna advertir que el buidatge perilla, i en culpa una llei que es tramita a Madrid.

La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, va alertar ahir que «la pèrdua dels cànons de residus que recapta actualment la Generalitat, a arrel de la nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular», que està previst que aprovi la setmana vinent el Senat, i que contempla un sol cànon estatal, «posa en perill el full de ruta que estem treballant per al buidatge de l’abocador de Vacamorta».

En el cas dels residus municipals, el paguen els ajuntaments per cada tona de fracció resta –la que no es recull selectivament- que es destina a dipòsit controlat o a valorització energètica. La recaptació d’aquest impost ecològic conforma l’anomenat fons del cànon, que retorna a la ciutadania a través del finançament d’una gestió sostenible dels residus. Gràcies a aquest fons, per exemple, la Generalitat informa que s’ha pogut desplegar la recollida selectiva de la fracció orgànica o convocar ajuts per a ens locals per millorar infraestructures de gestió de residus, com les deixalleries o les plantes de tractament.

La pèrdua de bona part dels ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya significarà la reducció de les inversions per millorar la gestió de les deixalles que es generen i una minva de la qualitat ambiental del país, alerta el Govern. En el cas de Vacamorta, la Generalitat afirma que queden compromesos els possibles terminis per a les accions previstes que s’estan treballant i valorant per donar compliment a la sentència que determina el buidatge de la instal·lació.

Primera retirada, en pocs mesos

Durant la tercera reunió de la Comissió informativa per avaluar les implicacions socials que es derivin del tancament i buidatge del dipòsit controlat de Cruïlles, celebrada ahir, el director de l’ARC, Isaac Peraire i Roura, va explicar que, malgrat tots els entrebancs, la voluntat de l’agència és procedir amb la màxima agilitat possible. Peraire va anunciar que la primera retirada de residus està a punt d’adjudicar-se i es realitzarà en els propers mesos. A més, es va comprometre a presentar d’aquí a tres mesos un pla d’execució de la sentència.