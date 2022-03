L'olotina Maria Branyas, que custodia el rècord de longevitat a l’Estat espanyol i és la tercera persona de més edat a nivell europeu, bufarà avui les espelmes del seu 115è aniversari. Al llarg de la seva dilatada vida, ha superat la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i fins i tot la covid-19, que tot i contagiar-se en la primera onada de la pandèmia, va aconseguir plantar-li cara i sortir-ne victoriosa.

El seu exemple, de fet, va servir per a batejar el projecte Branyas, una investigació multidisciplinar sobre l’impacte de la covid-19 en les persones grans, impulsada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i una farmàcia de Vilassar de Dalt. L’estudi vol descobrir perquè el virus ha tingut una major incidència en les residències geriàtriques, que ha comportat la pèrdua de milers de persones arreu de l’Estat espanyol.

Nascuda a San Francisco (Estats Units) el 4 de març de 1907, Maria Branyas era filla d’un periodista de Pamplona que va ser responsable de la revista nord-americana Mercurio. L’any 1931 es va casar amb el metge llagosterenc Joan Moret. Al llarg de la seva vida s’ha desplaçat molt, des de Nova Orleans a Barcelona, passant per les localitats de Banyoles, Girona, Calonge i Sant Antoni, Palol de Revardit i, finalment, la residència Santa Maria del Tura d’Olot, on viu des de fa dues dècades.

La dona més longeva d’Espanya ha tingut tres fills, onze nets (un dels quals ja té més de seixanta anys) i tretze besnéts.

Una vida en forma de tuit

A més, l’olotina disposa d’un compte de Twitter a través d’on comparteix anècdotes i reflexions. Batejat com Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112), el perfil està gestionat per la seva família, que ha optat per a definir-la així: «soc vella, molt vella, però no idiota». En clau retrospectiva i notes nostàlgiques, comparteix la veu de la saviesa amb els seus gairebé 1.500 seguidors. Un altaveu a través d’on Maria Branyas també aprofita per a felicitar altres dones centenàries d’arreu del món el dia del seu aniversari. «Avui vull felicitar la Kane Tanaka, la persona viva més longeva del món. La Kane va néixer el 2 de gener de 1903 a Fokuoka (Japó) i avui compleix 119 anys. Moltes felicitats», va publicar el passat mes de gener, acompanyat d’una fotografia de l’homenatjada.