La primera edició de l'Oncoesquimo, que s'havia de celebrar el pròxim 27 de març, ha quedat suspesa a causa de la manca de neu a la Vall de Núria. La Fundació Oncolliga Girona i la Unió Excursionista Vic, organitzadors de l’esdeveniment, han pres aquesta decisió davant l'absència de nevades de les darreres setmanes, que juntament amb la inversió tèrmica, han fet minvar molt l'extensió de la superfície nevada al vessant sud dels Pirineus, al sector més oriental i al Prepirineu. Les inscripcions dels equips que ja s'havien registrat per participar a l'esdeveniment es retornaran en els pròxims dies.

Aquest era el tercer intent de celebrar l'Oncoesquimo, una cursa d'esquí de muntanya que té com a objectiu recaptar fons per ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines i d'Osona a través de les entitats Fundació Oncolliga Girona i Osona contra el Càncer.

La prova s'havia de celebrar inicialment el 29 de març del 2020, però es va haver de suspendre a l'últim moment a causa de l'esclat de la pandèmia de la covid-19. Ajornada inicialment fins al 2021, tampoc no es va poder celebrar en aquella ocasió a causa de les restriccions de mobilitat que hi havia en aquells moments per frenar l'expansió del virus. Els organitzadors esperen poder reprendre el projecte de cara a l'any que ve.