Un home a mort en precipitar-se aquest migdia prop del refugi de Coma de la Vaca a Queralbs, mentre realitzava una ruta amb altres familiars.

Els Bombers han rebut l'avís prop d'un quart d'una del migdia, i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat un helicòpter de rescat del Grup d'Actuacions Espacials (GRAE) dels Bombers, amb personal mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La víctima es trobava inconscient i amb aturada cardiorespiratòria, i li han iniciat les maniobres RCP. Paral·lelament, el SEM també ha desplaçat un helicòpter medicalitzat al lloc de l’accident, el qual ha aterrat a Queralbs on l’helicòpter de rescat dels Bombers de la Generalitat n’han recollit el personal i l’han aproximat fins al punt on hi havia la víctima i la resta de personal atenent-la. Finalment, les maniobres RCP han estat insatisfactòries i l’home, de 66 anys, ha mort.

S’ha informat als Mossos d’Esquadra, els quals hi han desplaçat amb helicòpter agents de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) i s’han fet càrrec de la investigació i les diligències judicials pertinents.