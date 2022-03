L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha impulsat la cinquena edició de la campanya La diversitat ets tu, que enguany té l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i trencar l’estigma sobre la salut mental.

La iniciativa s’organitza conjuntament amb la Taula de Salut Comunitària de Banyoles i la Taula de Salut Mental de l’Estany, i inclourà diverses accions al llarg de l’any. La voluntat és posar èmfasi en el que pot fer cadascú per cuidar-se i els recursos que hi ha per fer front als problemes de salut mental que hi ha dins del territori de la comarca.

La consellera comarcal del Benestar, Ester Busquets, explica que «la campanya vol posar èmfasi en què tan important és cuidar la salut física com la mental». Entre altres activitats, hi ha previst obres de teatre i un cinefòrum per tal de sensibilitzar el públic assistent.