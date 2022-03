Saba i l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró han firmat un acord per a la reforma i millora de l’aparcament de la plaça d’Europa de Platja d’Aro. L’empresa és la concessionària de l’espai -amb un miler de places de pagament, 700 en superfície i 300 en subterrani repartides en 35.000 metres quadrats- fins al 25 de novembre de 2031.

Ara, com a gestora, invertirà 1’85 milions d’euros per incorporar-hi innovacions tecnològiques i remodelar l’espai. L’acció es compensarà amb un ampliació la concessió per 15 anys més, fins al 2046. L’acord també inclou un increment de 21 cèntim/hora per a la tarifa d’estiu, de l’1 de juny al 30 de setembre. Tanmateix, es mantenen els avantatges actuals per a residents i visitants ocasionals: 24 hores d’aparcament gratuït per als primers i els 30 primers minuts gratuïts per a qualsevol usuari.

Les obres a l’aparcament s’iniciaran aquest mes de març, per enllestir-se abans de l’estiu. Totes les actuacions es desenvoluparan per fases o zones i, per tant, sempre es mantindrà la possibilitat d’aparcar-hi. D’aquesta manera es vol minimitzant l’impacte sobre els usuaris i alhora respectar al màxim dates assenyales com la Setmana Santa.

Un primer gruix d’accions són per a la redefinició i millora dels accessos i sortides per a un major flux en temporada alta: s’anul·len les entrades i sortides de l’avinguda Doctor Fleming -només es manté una sortida al sud de l’aparcament per als vehicles procedents de la planta subterrània-; alhora que es potencia l’entrada i sortida per l’avinguda Juli Garreta i es mantenen les entrades i sortida per avinguda de Castell d’Aro. A més, està previst que s’instal·li un nou sistema de control amb reconeixement de matrícules dels vehicles (QR, App, Productes i VIA T).

Un segon grup d’intervencions se centren en obres exteriors: reforç de la senyalització i millora de la il·luminació amb tecnologia LED; reparació i pavimentació de la totalitat de l’aparcament en superfície i reposició de la totes les jardineres (canvi dels elements actuals de formigó per nous d’acer) i nou col·lector d’aigües pluvials.

També es crearà una àrea d’aparcament per a 20 bicicletes (a la zona subterrània amb tancament perquè sigui més segura), 8 places per a la càrrega de vehicles elèctrics -la zona més àmplia delmunicipi per aquest objectiu- i la instal·lació estarà preparada per ampliar amb facilitat el nombre de places a futur (carregadors semiràpids amb potències entre 7,4 i 22 kWh, que cobreixen les necessitats dels nous models de vehicles elèctrics). Darrerament en relació a l’eficiència energètica, tot l’enllumenat exterior serà substituït per tecnologia LED; i s’instal·laran plaques fotovoltaiques a la marquesina de vianants exterior amb transformadors i acumuladors d’energia elèctrica, per al consum dels carregadors de vehicles elèctrics i pel propi aparcament.

Pla de Comerç

Aquesta acció s’emmarca en el context d’un projecte més ampli de millora del tot l’entorn de l’aparcament, com preveu el Pla de Comerç, i que també es visualitzarà a la tardor d’aquest any 2022 amb les obres de reforma l’avinguda Doctor Fleming per convertir-la en un espai on passejar i disposar de terrasses, que connecti l’aparcament amb la zona comercial del nucli urbà de Platja d’Aro.