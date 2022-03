L'hospital Josep Trueta ha començat aquesta setmana obres de millora a la planta de ginecologia i obstetrícia, situada a la quarta planta sector A, que suposen una inversió d’1,8 milions d'euros. Els treballs està previst que s’allarguin durant un any, el temps necessari per transformar i modernitzar la planta de ginecologia i obstetrícia. El canvi més important serà la reconversió de la gran majoria d’habitacions en individuals, totes amb bany complet i, a més, amb tot el necessari per poder-hi tenir cura del nadó dins el mateix espai sense que aquest hagi de deixar l’estança, si no és per qüestions clíniques.

Actualment, totes les habitacions de la planta de maternitat són dobles, excepte 7 que són d’ús individual. Amb tot, des del servei mateix procuren que les mares puguin estar soles en una habitació, juntament amb el nadó i l’acompanyant, si no és que per les necessitats de llits sigui impossible. Amb aquestes obres de millora, hi haurà un total de 17 habitacions individuals i només 5 seran dobles. Una altra de les millores és que totes les estances disposaran de bany complet, amb dutxa inclosa, quan fins ara les mares havien d’utilitzar una dutxa compartida. També es disposarà de tres de les habitacions adaptades per a l’atenció del pacient semicrític, ja que estan pensades sobretot per a dones amb una preeclàmpsia greu. Les pacients que ingressin en aquests llits seran monitorades contínuament, de manera que també s’habilita una zona per al control d’aquest monitoratge.

Una altra de les millores és que totes les cures de la mare i del nadó es podran fer dins la mateixa habitació. D’aquesta manera, es manté el nucli familiar en tot moment i només farà falta deixar l’espai si és necessari per alguna indicació clínica. Justament, un dels valors afegits de la renovació és que permetrà, sempre que sigui possible per criteris clínics, l'ingrés conjunt mare i nadó, quan aquest neixi amb alguna patologia que requereixi ingrés. Fins ara, quan calia ingressar un nadó s’havia de fer a la unitat de neonatologia. Cal tenir present que als infants que neixen sans no se’ls cursa ingrés, malgrat estar a l’hospital.

Els treballs de millora, que s’allargaran durant un any, s’han organitzat en dues fases i comportaran algunes afectacions. Així, mentre durin les obres, serà necessari que les mares comparteixin habitació i pot ser que, per necessitats del servei, alguna pacient de ginecologia hagi d’ingressar en alguna altra planta. També quedarà afectat durant el proper mes l’accés a la unitat, que no es podrà fer a través dels ascensors centrals ni per l’escala principal, sinó que s’haurà de fer pels accessos laterals del sector A.

Trasllat de la Unitat de Neonatologia i UCI Pediàtrica a la planta 9

Arran del soroll que comporta tota obra, s’ha fet necessari el trasllat de la unitat deneonatologia i la UCI pediàtrica, que estan situats just al pis de sota. Els nadons prematurs requereixen un ambient tranquil, amb poca llum i poc soroll, per al seu benestar. És per aquest motiu que s’ha decidit traslladar tota la unitat a la planta 9, que es va posar en marxa durant la primera etapa de la pandèmia.

Cada any, unes 2.500 dones ingressen a la planta de ginecologia i obstetrícia. La majoria, unes 1.500, ho fan per donar a llum els seus infants. L’estada mitjana en aquesta unitat és de 3,5 dies. Cal tenir present que molts dels ingressos són de dones que pateixen alguna patologia obstètrica o ginecològica.