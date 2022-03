Els docents de les escoles concertades catalanes es podran tornar a prejubilar als 62 anys, recuperant d’aquesta manera una mesura que van perdre arran de les retallades. Així ho va avançar ahir el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a partir d’on va sentenciar que aquesta és una de les reclamacions històriques dels docents a les quals el departament d’Educació ha donat resposta. No obstant, Cambray no va aclarir si les jubilacions seran del 75% o del 50%. Amb tot, aquesta és una mesura que fa temps que s’està treballant conjuntament amb els sindicats i les patronals per a assimilar les condicions amb els docents de l’escola pública.