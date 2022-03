Una vintena d’organitzacions internacionals han exigit al govern espanyol que només segueixi invertint en la vacuna contra la covid-19 d’Hipra si la farmacèutica en comparteix la propietat intel·lectual i, per tant, tothom hi pot tenir accés.

A través d’una carta que han fet arribar al president del govern espanyol, entitats com Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres, Oxfam Intermon i alguns sindicats, entre d’altres, reclamen que es reverteixi la situació de «desigualtat» a l’hora d’accedir a la vacunació.

Tenint en compte que el govern espanyol va plantejar la suspensió temporal de patents de les vacunes contra la covid-19, el maig del 2021, les organitzacions demanen que actuï «amb coherència» respecte als vaccins desenvolupats a Espanya, tant els impulsats pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) com les desenvolupades al sector privat, com la d’Hipra, que es troba actualment en fase III.

Segons exposen a la carta, l’Estat ha dotat de finançament públic parcial o total aquestes iniciatives i, per això, en els acords de finançament i col·laboració en R+D «s’han d’incorporar condicions i provisions d’accés perquè, tant les entitats públiques com privades, llicenciïn els seus productes a través d’acords globals i no exclusius». Entre aquests acords hi ha el requisit de l’alliberació de la propietat intel·lectual, amb una compensació «raonable» a l’empresa pel seu esforç econòmic. A més, consideren que el Govern hauria de dotar de la mateixa quantitat financera en R+D, tant en el sector públic com el privat.

Sobre això, les entitats que han signat la carta posen d’exemple algunes iniciatives que tenen com a objectiu llicenciar en termes de no exclusivitat i de cessió de la tecnologia i del coneixement d’una vacuna de la covid-19, com és el cas de Corbevax per part de l’hospital infantil de Texas i l’Escola de Medicina de Baylor.

Distribució «justa»

Les entitats també pressionen el govern espanyol en el sentit que «té l’oportunitat d’avançar i liderar a nivell mundial el plantejament de solucions concretes per aconseguir un accés i una distribució justa i equitativa de les vacunes».

Lamenten que en els països desenvolupats s’està posant la tercera i fins i tot avançant en la quarta dosi, mentre que en els que tenen menys ingressos s’ha vacunat amb dues dosis només el 10% de la població. «La causa són els monopolis de les vacunes que han limitat la producció i han elevat els preus, juntament amb l’acaparament de vacunes desencadenat entre els països que poden pagar els preus imposats per contracte per les farmacèutiques», critiquen. Consideren, però, que l’estratègia hauria de ser la contrària: augmentar la producció i diversificar-la a totes les regions del món, enfortint sistemes sanitaris i productius; i millorar, en definitiva, la resposta de tots els països als desafiaments globals de la salut pública.

Actualment, a la Regió Sanitària de Girona ja hi ha més de tres quartes parts de tota la població que té la pauta completa de vacunació i un 42% té la dosi de record. La vacunació en la població de 0 a 5 anys continua estancada, ja que només un 34,2% té la primera dosi. Els usuaris de residències són els que tenen la cobertura de pauta completa més elevada, amb un 98,6% de població vacunada.