Els sindicats més representatius de l’escola concertada, USOC, UGT i CCOO, també han convocat vaga per als dies 15 i 16 de març, segons un comunicat fet públic ahir. Denuncien l’actitud «immobilista» i la manca de diàleg del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, davant de temes com la modificació del currículum o el calendari escolar. Entre les diferents exigències que plantegen hi ha la retirada de l’ordre de calendari escolar i la retirada del decret de currículum de l’educació bàsica. Sobre el requeriment del C2 entre el professorat, exigeixen «diàleg». Amb aquestes i altres premisses demanen una «negociació real» amb el departament d’Educació i, de no fer-ho, avisen que demanen la dimissió del conseller. En l’àmbit de l’educació especial, sol·liciten que s’estableixi una dotació de personal d’infermeria, eliminar la discriminació entre categories professionals i una regulació urgent dels recursos dels centres.