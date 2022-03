Girona commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb l’organització d’una cinquantena d’activitats al llarg de tot el mes. Aquest any, la programació girarà al voltant del treball de cures. L’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat són un any més els organismes impulsors de la iniciativa, juntament amb el Consell Municipal d’Igualtat de Gènere, que agrupa les diferents entitats de la ciutat que organitzen les activitats de la proposta.

Sota el lema Cuidar també és treballar, la programació d’enguany pretén donar visibilitat a les tasques de cures que majoritàriament realitzen les dones, sovint sense el reconeixement social que mereixen. Un dels col·lectius especialment afectats per aquesta situació és el de les dones migrades que treballen en el sector de les cures, ja que sovint pateixen d’una doble discriminació. «Treballem en polítiques d’igualtat i de foment de l’accent femení en el conjunt de la societat, com ara en l’àmbit de les ofertes de feina i de condicions laborals, on hem sigut pioners per exemple en l’aplicació del permís menstrual», va recordar la regidora Núria Pi.