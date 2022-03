El sindicat Comissions Obreres s’ha posicionat en contra del tancament de la residència de maquinistes a Girona, que han acordat Renfe i la Generalitat. Segons ha assenyalat sindicat en un comunicat, els torns de treball d’aquests professionals «dificulten enormement» la conciliació laboral i familiar. Ara, afegeixen, els maquinistes hauran de tornar a casa quan acabin de treballar havent d’agafar un taxi, el que pot significar moltes hores de trajecte i per carreteres en mal estat.

A més, també destaquen que no entenen que es tanqui aquesta residència quan durant els últims cinc anys s’han omplert totes les places vacants que hi havia, mentre que aquesta situació no passa en altres ciutats com ara Figueres.

Finalment, des de Comissions Obreres han retret a Renfe que en pocs anys s’hagi passat de tenir 25 maquinistes a tenir-ne només cinc.