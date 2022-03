El Consell Internacional de Basque Culinary Center, constituït per alguns dels i les xefs més influents i rellevants del món i que està presidit per Joan Roca, tornarà a reunir-se de manera presencial a Girona i a la Costa Brava entre el 19 i el 21 de juny.

Després de dos anys de pandèmia, molt durs per al sector de l’hostaleria i durant els quals no s’ha pogut celebrar cap trobada presencial del Consell, el Basque Culinary Center torna amb unes jornades de reflexió i diàleg que es faran a les comarques gironines i que serviran per abordar els reptes del sector «des d’una mirada creativa», segons han explicat des de l’entitat.

Fins ara, el Consell Internacional del Basque Culinary Center s’havia reunit en destins internacionals de referència com Tòquio, Nova York, Lima, Mèxic DF, Mòdena i Sant Francisco, on es van tractar temes com la sostenibilitat, la biodiversitat o la transformació del sector gastronòmic des d’un enfocament interdisciplinari. Per aquest 2022, el centre ha escollit les comarques gironines gràcies a la «generositat» del president del Consell, Joan Roca, que serà qui exercirà d’amfitrió. Segons indiquen, Girona-Costa Brava és un destí «que combina una visió contemporània de la gastronomia, amb propostes avantguardistes arrelades al territori; i un territori que simbolitza el futur i la força positiva que necessita el sector en aquests moments».

Segons indiquen des del Centre, aquesta trobada a Girona comptarà amb « diferents actors de primer nivell de l’ecosistema gastronòmic, entre els quals es troben xefs, periodistes i experts a nivell regional». Tots ells compartiran tres dies de reflexions orientades a potenciar la gastronomia com a sector estratègic i debatran sobre els reptes i oportunitats que es presenten dins del panorama internacional.

Roca, de la seva banda, ha indicat que serà «un honor i un orgull poder acollir enguany a Girona aquesta trobada; una cita que volem que sigui un espai de reflexió en el qual repensar el viscut, la qual cosa ens toca viure i el que volem que sigui el futur de la gastronomia».