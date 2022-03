L’hospital Josep Trueta ha començat aquesta setmana obres de millora a la planta de ginecologia i obstetrícia, situada a la quarta planta sector A, que suposen una inversió d’1,8 milions d’euros. Els treballs està previst que s’allarguin durant un any, el temps necessari per transformar i modernitzar la planta de ginecologia i obstetrícia. El canvi més important serà la reconversió de la gran majoria d’habitacions en individuals, totes amb bany complet i, a més, amb tot el necessari per poder-hi tenir cura del nadó dins el mateix espai sense que aquest hagi de deixar l’estança, si no és per qüestions clíniques.

Actualment, totes les habitacions de la planta de maternitat són dobles, excepte 7 que són d’ús individual. Amb tot, des del servei mateix procuren que les mares puguin estar soles en una habitació, juntament amb el nadó i l’acompanyant, si no és que per les necessitats de llits sigui impossible. Amb aquestes obres de millora, hi haurà un total de 17 habitacions individuals i només 5 seran dobles. Una altra de les millores és que totes les estances disposaran de bany complet, amb dutxa inclosa, quan fins ara les mares havien d’utilitzar una dutxa compartida. També es disposarà de tres de les habitacions adaptades per a l’atenció del pacient semicrític. Les pacients que ingressin en aquests llits seran monitorades contínuament.