El sindicat UGT va denunciar ahir des de Girona com la crisi de la Covid-19 ha convertit la dona en una «doble patidora» -per la pandèmia i per la «pandèmia masclista» que viuen les relacions laborals- i ha vist afeblida la seva situació dins del món laboral. I per fer-ho, va escollir un lloc representatiu de la Girona «més clàssica»: les escales de la Catedral, que van omplir d’e fum lila per fer visible la seva acció.

Segons va explicar el secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, aquest acte «reivindicatiu i feminista» va servir per denunciar que, actualment, en l’àmbit laboral la dona segueix «subjugada a l’home per un model patriarcal, amb pitjors condicions laborals i amb dificultats per la conciliació». «Volem denunciar públicament que convinuem vivint en una societat sexista en la qual, en ple segle XXI, les dones segueixen essent discriminades en tots els àmbits», va denunciar el sindicat. «Que vivvim en una societat pensada des de la mentalitat patriarcal i neoliberal, de la qual una societat avançada com Girona tampoc s’escapa i on hi ha molta feina per fer», van afegir.

Una situac ió que, tal com i van indicar, s’ha vist agreuajda per la pandèmia, ja que al masclisme que ja imperava en el món del treball s’hi han sumat els efectes de la pandèmia, que ha comportat el tancament de nombrosos negocis que han deixat moltes dones a l’atur i han dificultat la possibilitat de conciliació, ja que en molts casos les tasques de cures recauen en elles. «Vivim en pandèmia, sí, però la nostra és una pandèmia endèmica de desigualtats i discriminacions, que la patim el 50% de dones al món: és la pandèmia masclista, i contra aquesta pandèmia l’única vacuna que existeix és la lluita històrica i infinita del feminisme», van reivindicar.

Una llei d’Igualtat «limitada»

Per tal de fer front a aquesta situació, Rica va considerar que cal anar més enllà de l’actual Llei d’Igualtat, que va qualificar de «limitada». Per exemple, va recordar que en els espais de representació pública sí que existeix una equitat entre homes i dones perquè la llei hi obliga, però que en canvi això no passa en el món del treball. «Per tant, si no hi ha l‘obligació, aquests espais no existeixen», va reivindicar Rica. El secretari general d’UGT a Girona també va considerar imprescindible continuar amb el procés d’emancipació de la dona i, per aconseguir-ho, va assenyalar que cal canviar les relacions laborals per, alhora, acabar canviant també les relacions socials.

A banda de Rica, l’acte també va comptar amb la participació del secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros; la secretària d’igualtat de la UGT, Eva Gajardo; la secretària de Polítiques Socials i Igualtat de comarques gironines, Gemma Martínez; la representant de la Federació de Jubilats i Pensionistes de la UGT, M. Jesús Malfeitos, i la portaveu nacional dAvalot Joves, Elena Álvarez.