El camió que acosta «el cor» de la gent del Pla a Ucraïna

Svitlana Andrukhovych va marxar d’Ucraïna fa vint-i-dos anys i ha format una família catalana a Girona, però, com molts altres ucraïnesos repartits per Europa, fa una setmana que viu amb el cor encongit veient les imatges dels bombardejos sobre Ivano-Frankivsk, la ciutat on viuen els seus pares, i la resta de poblacions. Els tres mil quilòmetres de distància provoquen una sensació de gran impotència i, per plantar-hi cara, la Svitlana ha liderat una campanya de recollida de material amb l’ajuda de l’entorn de l’escola dels seus fills, Pla Girona, on mestres i famílies van omplir divendres a la nit un camió que va marxar cap a Ucraïna carregat de roba d’abrigar, medicines, llet infantil en pols i altres aliments. «Vull donar les gràcies a tota la gent que ha estat aquests dies amb nosaltres, estic molt orgullosa d’elles i del seu gran cor», explicava Svitlana Andrukhovych mentre s’acaba de carregar un camió amb què un parell de conductors ucraïnesos tenien previst tornar a marxar immediatament cap al seu país.

Conductors sense voluntat que el seu nom, ni les seves cares, siguin públiques. Són ucraïnesos, conductors professionals i, ara mateix, pensen que la millor manera d’ajudar el seu país és conduir dos dies d’anar i de tornada. Portant material i el que faci falta. Com ells, aquests dies, molts altres camions, autobusos o furgonetes fan el mateix trajecte. Sovint, en el viatge de sortida d’Ucraïna porten refugiats, dones i nens, que van deixant a diferents països europeus; de tornada, alguns cops, també els acompanya algun ucraïnès que, tot i tenir la vida establerta fora del seu país, pensa que el seu deure moral és allistar-se a l’exèrcit. Divendres, a l’escola El Pla de Girona, punt final del seu viatge des d’Ucraïna, el camió va arribar ben buit. I, al cap de poca estona, va tornar a marxar ple de medicaments i material. Si algú va decidir pujar al camió per anar a lluitar a Ucraïna, no ho va fer en aquell moment. «Gràcies als nois del meu país, conductors que portaran tota aquesta ajuda cap a Ucraïna en un viatge que sabem que és llarg i dur», va voler dir públicament Svitlana Andrukhovych que també va tenir paraules d’agraïment per a «l’escola Pla de Girona, a la directora Lluïsa Garriga i el seu equip que han organitzat aquesta campanya» i, també, «a tots els pares que durant quatre dies han portat coses de primera necessitat». Andrukhovych no va passar per alt, tampoc, l’ajuda dels hospitals Trueta i Santa Caterina «pel seu gran suport amb els medicaments», a l’escola bressol El Cel Blau, a la carnisseria Quim, la farmàcia Anna Riera i «als meus jefes que m’han donat quatre dies de lliures per recollir l’ajuda». esforç comunitari. A l’escola Pla a Girona. 1 Pares i mares de l’escola Pla carregant el camió divendres a la nit. 2 La preparació de les caixes de material dins de l’escola 3 El camió, davant l’entrada del centre. F