«Tu amb qui vas, amb Rússia o amb Ucraïna?». Amb aquesta fórmula trivial, els alumnes de l'escola Fanals d'Aro de Platja d'Aro recol·lecten impressions a l’hora del pati entre el professorat. «És molt greu, ens ho estan preguntant nens de 7 anys», explica la cap d’estudis del centre, Gemma Freixas. Per a fer-hi front, l’equip docent ha posat fil a l’agulla a una estratègia transversal per a parlar, obertament, del conflicte.

En el cas dels alumnes més petits han optat, primer, per a «indagar què en sabien». Un cop palpat el pols, han treballat, sobretot, amb contes per a remarcar un missatge clau: el de la pau. En el cas dels alumnes de 5è i 6è de Primària, detalla Freixas, han fet arribar als alumnes diverses notícies publicades als mitjans de comunicació perquè, després de llegir-les, les poguessin debatre i entre tots, contrastar punts de vista. «Volíem que els alumnes disposessin de la informació el més objectiva possible per a poder valorar-la i, després, opinar», remarca. Amb tot, assegura que «és important fer-los partícips del que està passant perquè no els podem negar la realitat».

Tot i així, admet, havien de tenir tacte. I és que al centre hi ha alumnes d’origen rus. «No volíem que parlar del conflicte a les aules es traslladés en assenyalar als nens russos, que no hi tenen res a veure», sosté. No obstant, reconeix, estan a «l’expectativa». «No sabem quin missatge reben aquests nens a casa seva, no hem arribat a contrastar amb les famílies què els expliquen», lamenta. I és que ja han sentit proclamar a un dels alumnes: «a Rússia som millors», confessa. El que tenen clar, defensa, és que «un líder que provoca una guerra mai pot ser un bon líder».

I qui a banda d’alumnes russos compta també amb nens ucraïnesos a les aules és l’escola Pla de Girona. La direcció del centre, amb la complicitat d'una mare ucraïnesa, ha organitzat una campanya solidària de recollida d’aliments, roba, productes d'higiene i medicaments que divendres al vespre va posar rumb a Kíev. I és que precisament dins les caixes que transportaven els productes, els alumnes del centre van dipositar-hi missatges d'ànims i a favor de la pau, a l'espera que els rebin els ciutadans ucraïnesos. Aquesta iniciativa, confessa la directora del centre, Lluïsa Garriga, ha emocionat l’equip docent. «Va ser idea dels alumnes de 5è i 6è de Primària i això demostra la categoria humana que tenen, a tots els mestres se’ns va posar la pell de gallina», sosté. El material que han recollit, assegura, entrarà en autobús a Ucraïna i es destinarà a «les persones que estan amagades en soterranis i estacions de metro». A banda d’això, els alumnes també han confeccionat murals a favor de la pau, on cada nen hi ha dipositat el seu desig. Amb tot, sosté, «en cap moment els hem mostrat imatges bèl·liques ni els hem explicat les coses més dures», sinó que els ha servit per a reforçar un missatge clau: «sempre hem d’estar a favor de la pau i de la solidaritat», reivindica la directora.

El psicòleg i psicoterapeuta infantil gironí Manel Carrera (membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), assenyala que el més important és «orientar per a calmar». El primer pas, sosté, és interpel·lar-los. «Per a poder respondre’ls els dubtes primer hem de saber què en saben, què en pensen i com se senten», matisa. En aquest sentit, apunta, és necessari esbrinar «quines respostes estan cercant i per què les estan buscant». Amb tot, assegura, és important «no donar-los informació innecessària de contingut violent». En aquest sentit, sosté que «les notícies estan pensades per a ser vistes i llegides per adults i això implica que no hi ha filtre per a la comprensió dels nens», i va alertar que «hem d’intentar no exposar-los aquest contingut perquè no el podran processar». Tot i així, sosté que és clau «no minimitzar ni evitar el tema» quan els nens pregunten per la guerra.

Una oportunitat per a educar

Segons Carrera, aquest escenari és «un motiu per a poder explicar que la guerra és un problema no resolt per part dels adults i pot ser una oportunitat per a parlar de la seva realitat, posant èmfasi en les modalitats de resolució de conflictes». En aquest sentit, assegura que cal insistir en el missatge de que «la violència no és la solució» i posar en valor el diàleg. Amb tot, explica que també cal posar l'accent en l'altra cara de la moneda: la part humanitària. «Hem d’explicar-los que hi ha països que estan ajudant, que tot i la mala solució que han trobat els adults en aquesta guerra també hi ha altres adults que estan procurant que els nens i les seves famílies estiguin segurs dins del conflicte». Això, afegeix, és una «manera d’equilibrar la situació».

Amb tot, explica, a l'hora d'afrontar la conversa amb els més petits els «adults han de ser un model per a rebaixar l’estrès i l’ansietat», oferint «seguretat emocional i física». En el cas dels nens ucraïnesos escolaritzats a Catalunya, que pateixen el conflicte en la seva pròpia pell, assenyala que «és important mantenir les rutines, evitar que la guerra es converteixi en un monotema i facilitar espais de joc on puguin moure’s per a rebaixar els nivells d’ansietat». Sobretot, afirma, és important posar l'accent en que són «decisions polítiques que no tenen res a veure amb les nacionalitats» amb l’objectiu de «desmarcar-ne els nens». En aquest sentit, afegeix que «hem d’insistir en que ells no són partícips d'aquesta guerra, que siguin de nacionalitat russa no vol dir que ells estiguin en guerra amb els nens ucraïnesos», subratlla.

Amb tot, Carrera assegura que «caldrà estar a l’espera per a veure com es radicalitza» i «creuar els dits» perquè aquesta lluita no arribi als nens perquè «no tindria cap sentit». Ara, el psicòleg gironí alerta als equips docents dels centres educatius que cal estar pendents de si els nens presenten «malestar, enuig, ràbia o fins i tot empatia pel patiment que poden estar vivint els nens ucraïnesos».