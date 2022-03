Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits organitzen la 8a edició de la campanya «Els Bombers i les Bomberes t’acompanyen a donar sang», que aquest any reprèn les activitats al carrer i les exhibicions de vehicles del cos de Bombers; activitats que havien quedat ajornades per la pandèmia.

Del 4 de març al 8 d’abril s’espera que prop de 4.000 persones vinguin a donar sang a les més de 40 campanyes que hi ha repartides per tot el territori. «Aquestes donacions són imprescindibles per remuntar les reserves de sang abans dels festius de Setmana Santa, quan acostumen a baixar al voltant del 25%», afirmen des del Banc de Sang. Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s’extreu de cada donació de sang, caduquen als 5 dies i que els glòbuls vermells als 42. Per això, és important mantenir les donacions al llarg de tot l’any i aconseguir unes 1.000 donacions cada dia.

En el cas de la província de Girona, la campanya va començar divendres a Llançà i va seguir ahir a Banyoles. Dissabte de la setmana que ve es podrà donar sang a Banyoles i a partir del 14 de març la iniciativa s’intensifica amb donacions a Torroella de Montgrí, Lloret de Mar, Amer, Platja d’Aro, Maçanet de la Selva, Girona, la Jonquera, Portbou, Camprodon, Roses i Cassà de la Selva.