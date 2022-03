Hi ha molts aspectes derivats de la pandèmia, com ara el teletreball o l’estrès, que han repercutit no només en la part emocional, sinó també en la física de les persones. Així ho constaten els fisioterapeutes gironins, que han detectat un augment de pacients, sobretot en primeres visites, pels efectes de la covid-19 i els nous hàbits de vida que ha generat.

Un dels principals exemples s’observa en les conseqüències del teletreball, ja que s’estan atenent més lesions vinculades a aquesta pràctica emergent. La majoria afecten les cervicals, espatlles i lumbars degut a males postures a l’hora de treballar, cadires inadequades, mala il·luminació i temperatura i manca dels descansos mínims recomanats.

«Molta gent treballa a casa sense tenir el lloc adequat a les necessitats. A més s’adquireixen mals hàbits, com per exemple no calcular bé la distància entre els braços i el teclat de l’ordinador i això fa que es carreguin les cervicals», explica Ismael Martí, fisioterapeuta de Sant Feliu de Guíxols.

D’altra banda, la fisioterapeuta de Girona, Berta Serrat, incideix molt en la importància de fer descansos durant la feina i moure’s. «Encara que costi, de tant en tant és important anar canviant de postura i aixecar-se, és a dir, que hi hagi moviment». Vinculat a això, Serrat mostra especial preocupació per la quantitat de pacients que s’han tornat sedentaris. «La pandèmia ha propiciat que moltes persones actives hagin deixat l’esport de banda. Hi va haver restriccions als gimnasos durant molt de temps i això va provocar moltes baixes. Però no ha de ser excusa, és molt necessari reprendre l’activitat física tant per la salut com per evitar lesions», explica. Contràriament, sobretot després del primer confinament, també hi va haver un augment de lesions de persones que feien esport amb massa intensitat i sense assessorament.

Respecte al nombre de pacients, de la mateixa manera que n’hi ha hagut molts de nous, Serrat també admet que aquest augment ha sigut «relatiu» a la majoria de consultes. «Degut a la covid-19, durant tot aquest temps hem hagut de desinfectar detingudament les consultes entre pacient i pacient, per tant n’hem pogut atendre menys».

Atenció a domicili

Al principi de la pandèmia, després del confinament més sever, hi va haver moltes persones que van deixar d’anar a alguns llocs per por a contagiar-se. Un d’aquests és la consulta del fisioterapeuta, tal com constata Ismael Martí. «Al principi vam rebre trucades per si podíem fer atenció domiciliària però, curiosament, de seguida es va produir l’efecte contrari, ja que es veia més segur anar a la consulta que no pas que el professional es traslladés a casa; això s’ha accentuat en la gent gran».

Finalment, la pandèmia també ha fet ressorgir noves especialitats dins la fisioteràpia. I és que molts professionals s’han format en teràpies respiratòries per l’augment de la demanda, tot i que aquest tractament es focalitza més en l’àmbit hospitalari.

«La majoria de persones que han estat a l’UCI per covid-19, després han hagut de fer teràpia respiratòria per tal d’acabar-se de recuperar. Normalment, primer s’ha tractat a l’hospital, després al domicili i, finalment, per falta de recursos la recuperació s’ha hagut de fer en el sector privat», afirma Martí.

Sobre aquest aspecte, Berta Serrat ha copsat que les persones que han passat la variant òmicron els ha causat molta fatiga. «Hem hagut de fer moltes rutines noves d'entrenament per tal de mitigar el cansament», conclou.