Tant Berta Serrat com Ismael Martí lamenten que als hospitals fan falta més fisioterapeutes, ja que els actuals no cobreixen prou les necessitats del dia a dia. «Històricament és una especialitat amb poques places i no hauria de ser així, és una necessitat bàsica per exemple en les recuperacions postoperatòries», especifica Serrat. A més, també és molt útil per «prevenir intervencions quirúrgiques», entre altres aspectes. «Hi ha moltes operacions que es podrien evitar si es fes un treball previ», explica Serrat, qui afegeix que a països com França es dona més pes a la fisioteràpia ja que la població té dret a algunes sessions gratuïtes a l’any. Finalment, també reivindica que no hi hagi tant intrusisme de professionals que també exerceixen com a fisioterapeutes sense tenir els coneixements necessaris.