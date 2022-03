L’alcalde de Lloret de Mar Jaume Dulsat, una de les localitats catalanes amb una major comunitat ucraïnesa, va demanar la Generalitat dissenyar conjuntament plans d’acolliment a llarg termini per als refugiats de la guerra i va sol·licitar al Govern que faciliti els tràmits de residència, perquè no es converteixin en un «tràfec» per a les famílies.

En declaracions a TV3, Dulsat va dir que l’acolliment a curt termini ja la fan els ajuntaments, que estan «en primera línia de foc», però ha reclamat que no recaigui tota la responsabilitat en els consistoris i que es programi «tot el que vindrà», perquè el conflicte bèl·lic «no pinta que sigui cosa de setmanes». En aquest sentit, Dulsat va indicar que cal assegurar per als refugiats allotjaments estables, escolarització i també facilitats per a fer els tràmits administratius davant la Policia, per al que ja ha demanat a la Subdelegació del Govern que faciliti que es puguin dur a terme en la comissària de Lloret, sense necessitat de desplaçar-se a Girona.