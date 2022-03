La presidenta del Congrés dels diputats, Meritxell Batet, va fer ahir una crida a implicar també els homes en la lluita pels drets de les dones i la igualtat, «una lluita conjunta i solidària de tota la societat, una lluita pública i privada de totes les dones del país però també dels homes».

Batet va assenyalar que s’ha de posar els homes davant del mirall i reclamar-los que les injustícies els interpel·lin igual que a les dones: «No cal ser dona per sentir-se violentat o ofès davant de la discriminació», va assenyalar la presidenta del Congrés.

«Que els homes no se sentin exclosos, obrim el camí plegats. Això té un efecte enriquidor i d’efectivitat real en aquesta lluita per la igualtat real que portem tants anys fent», va afegir. Meritxell Batet ha estat ahir a les comarques gironines, on va participar en la celebració del Dia de la Dona del PSC de Salt i va mantenir una trobada a Girona amb alguns representants de la societat civil.

A Salt, Batet va assistir a una taula rodona sobre «El terra enganxós» que no permet prosperar professionalment a moltes dones, així com a l’homenatge que el partit va fer a la militant Teresa Castellanos -que va morir el febrer de l’any passat- i al lliurament dels premis dels darrers concursos de poesia del Dia de la Dona organitzats pel PSC de Salt, el de 2020 i el de 2022, que han guanyat, respectivament, Mercè Vila Soler i Dolors Godoy.

En el seu discurs, la presidenta del Parlament va assenyalar que cada 8 de març és obligatori celebrar el que s’ha avançat en igualtat, reconèixer i reivindicar les trajectòries de les dones que han obert camí i recordar els referents públics.