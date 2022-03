Les estacions d’esquí del Pirineus tant de Catalunya com d’Andorra o el sud de França aposten en l’actualitat per la competició com una línia de negoci que encara té camí per recórrer si es compara amb la seva explotació als Alps, on està implantada des de fa molts anys.

Responsables de quatre referències pirinenques en aquest camp com són La Molina i Baqueira Beret en el cas català, Grandvalira en l’andorrà i Font Romeu en el francès coincideixen en aquesta anàlisi, que cobra transcendència després d’uns Jocs Olímpics que han augmentat l’interès pels esports de neu. Des de la primera d’aquestes estacions, el seu director, Xavier Perpinyà, explica que la voluntat és exercir de «masia» blanca en un símil amb el planter futbolístic del FC Barcelona. Perpinyà detalla que, quan preparen la temporada en el pla comercial i d’explotació, «sempre es pensa en la competició, és una estratègia clara». Les carreres atreuen cert públic que passa el seu dia a l’estació com a clients amb tota la despesa que això comporta, però els esportistes participants s’acompanyen també de família i equip que, igualment, es converteixen en font d’ingressos. Rellevància internacional Les proves de rellevància internacional, amb equips formats per tècnics i entrenadors, suposen «una caixa diferencial» i, a més, «et posicionen en el mapa, perquè tota aquesta gent, si parla bé, fa que vinguin altres esportistes», amb el que els ingressos es multipliquen. Un exemple és el dels Campionats del Món que Andorra programa per al 2027, ja que alguns equips coneixedors de la Molina tenen previst preparar-se a les seves pistes per afrontar aquesta cita. Des del territori andorrà, el responsable de la seva candidatura, David Hidalgo, manifesta que, en un cas d’aquesta magnitud, hi ha objectius com el de posicionament, «que en inversió de màrqueting no es podrien pagar», però també hi ha «un públic que es desplaça». Hidalgo destaca la importància de comptar amb algun esportista amb opcions de triomf que procedeixi de mercats de proximitat, que per a Grandvalira són França i Espanya, encara que, el 2027, esperen també aficionats «de l’arc alpí». Baqueira Beret està també en aquesta carrera per incorporar la competició després de convertir-se aquest 2022 en la primera estació espanyola que alberga una prova del circuit mundial d’esquí fora de pista, el Freeride World Tour (FWT).I igual opinen a l’altre costat de la frontera sense sortir del Pirineus com assenyala la responsable comercial i de comunicació de l’estació francesa de Font Romeu, Maude Lletche. Els últims cinc anys, Font romeu ha acollit la Copa del Món d'Esquí Freestyle «i cada vegada truca més gent des de principis de temporada per saber quan cau i aprofitar per fer les seves vacances o cap de setmana d'esquí durant la competició«, explica Lletche. Malgrat que «encara hi ha treball per fer», Font Romeu treballa en paquets que ofereixin «forfet més competició vinculat tot a l’allotjament» i ho fa a través de les residències de turisme.