El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha experimentat una "progressiva millora" i ja ha començat a respirar per ell mateix, i els metges també li han anat reduint la sedació. Tot i això, la seva situació clínica és d'una "gran fragilitat" i continua ingressat a la unitat de cures intensives de l'hospital Josep Trueta. Així ho ha comunicat el vicari general, Lluís Suñer, en una nota feta pública aquest matí, on demana als fidels que continuïn pregant per ell i per a tots els malalts.

El bisbe de Girona empitjora i entra a l'UCI El bisbat va comunicar, el 14 de febrer, que Pardo havia estat ingressat en una clínica a causa d'una llaga a l'estómac que no deixava de sagnar. La setmana passada, la seva situació va empitjorar i va ser ingressat a l'UCI del Trueta en una situació "greu" i amb pronòstic reservat. Tanmateix, al llarg del cap de setmana la seva situació ha millorat, malgrat que el seu estat continua essent fràgil.