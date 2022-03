Sobre una làmina rectangular de format reduït sostinguda sobre les cuixes, una dona pinta amb aquarel·les el que primer ha dibuixat amb llapis. És un portal blau en forma d’arc d’un dels racons més característics de la població empordanesa de Peratallada. L’element real el té a pocs metres i se’l mira atentament per no deixar-se de plasmar cap detall sobre el paper.

Mentre pinta, està asseguda en una cadira plegable. L’acompanyen dues dones més, que reprodueixen la mateixa escena al seu costat. Passejant pels carrers del municipi, se’n troben per tot arreu. N’hi ha un enfilat a la Torre de les Hores, que pinta dempeus i d’altres que han escollit el Portal de la Verge o altres indrets significatius de la localitat. Tots formen part dels Urban Sketchers de Girona, un grup d’artistes, tant professionals com amateurs, aficionats de l’art urbà.

Els pintors es reuneixen diversos cops al mes per capturar espais i moments a les seves llibretes. Pinten durant dues hores, en una espècie de pintura ràpida, i després es mostren els dibuixos entre si. Ho fan majoritàriament amb aquarel·les. Cada dijous, els membres del grup que estan jubilats es troben en algun punt de la província de Girona. I un parell o tres de dissabtes al mes, pinten gairebé tots junts. «Els dijous som una vintena i els dissabtes solem ser trenta», detalla Toni Xifre, una de les impulsores d’aquesta agrupació internacional a Girona l’any 2013.

Per formar-ne part, no cal ser expert. De fet, hi participa gent de «d’estils i nivells molt diferents». Xifre assegura que «és molt agraït perquè aprenem els uns dels altres, sense que ens acompanyi cap professor». Tanmateix, el cert és que algunes de les persones que hi participen, com és el seu cas, tenen formació en aquest camp. La gironina va estudiar a l’Escola Municipal d’Art La Mercè. Relata que, en una classe, un dels professors els va portar a pintar exteriors i es van enamorar de la sensació. Acabat el curs, entre cinc, van constituir Urban Sketchers amb l’objectiu de continuar asseient-se a fora i plasmant la realitat de la província.

De la cinquantena de persones que actualment estan afiliades al grup, n’hi ha de diferents localitats de la demarcació i rodalies. Aquest és el cas de la Glòria Dargallo, que viu a Cabrils, al Maresme. I les trobades - a les que no cal confirmar assistència- es convoquen per tot arreu, han estat a Besalú, Vilanova de la Muga, Ripoll, Begur, la Bisbal d’Empordà, Girona o Calella, entre d’altres. Es mouen per mar i muntanya, pobles i ciutats, on s’escampen i cadascú pinta el que vol i de la forma que prefereix. «A l’hora de dibuixar, documentem un lloc i un moment determinat. Som fidels a les escenes que presenciem», afirma Xifre. En el seu cas, la seva forma de moure els pinzells conforma un dibuix que descriu com «fotogràfic». «Soc poc artista», lamenta.

Segons trasllada Xifre, el dibuix urbà s’ha convertit en un fenomen en els últims anys, especialment des que el 2009, després que el periodista Gabi Campanario fundés Urban Sketchers Organization, on la seva formació es va associar en el moment de crear-se. És una comunitat global de dibuixants que fomenta la pràctica del dibuix in situ i l’observació directa de la vida urbana.

Trobada a Girona al maig

Des de 2016, els grups locals catalans es reuneixen anualment per organitzar una activitat col·lectiva que anomenem Trobada USk Catalunya, on al voltant de 400 artistes es concentren en una mateixa localitat. Les edicions anteriors es van celebrar a Ultramort (2016), organitzat per USk Girona; a Vic (2017), organitzat per USk Osona; a Terrassa (2018), organitzat per USk Terrassa i a Lleida (2019), organitzat per USk Lleida. Els darrers dos anys, la trobada ha quedat suspesa a causa de la pandèmia de Covid-19, però aquest any es recupera a Girona, el 21 de maig.