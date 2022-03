Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) demanen indemnitzacions pels danys que ocasiona la fauna salvatge als cultius.

Des de l'entitat critiquen la ineficàcia de les mesures de l'administració per controlar les poblacions de conills de camp, senglars, cabirols i tudons que ocasionen pèrdues pels danys als cultius.

Segons la JARC, són un factor més que se suma a la crisi per l'augment de costos de producció i la sequera, que està posant en risc la viabilitat de les explotacions.

Des de la JARC han presentat 22 propostes per combatre els danys provocats per "l’augment desorbitat de poblacions de fauna salvatge" que, durant els últims anys s’ha experimentat arreu de Catalunya, segons ells, en part "a causa una gestió cinegètica ineficaç o inexistent".

La pagesia pateix per "l’alta densitat de certes espècies, aquestes ja no troben suficient aliment en els seus hàbitats naturals i ho busquen en els cultius, arrasant completament superfícies sembrades de cereals i herbacis, i produint danys irreparables en llenyosos com vinya, olivera o fruiters".

L’entitat diu que proposa possibles solucions a l’Administració, "sense obtenir més resposta que un seguit de promeses incomplertes". Per aquest motiu, considera al Departament responsable per omissió dels danys causats per la fauna que pateixen agricultors i ramaders. “La passivitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que durant tot aquest temps no ha emprès les accions pertinents és inacceptable”, apunta Lluís Viladrich, cap de la sectorial de Fauna Salvatge de JARC.

Les mesures que proposen des de la JARC són aquestes: