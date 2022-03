Les telecomunicacions i els serveis relacionats amb internet han centrat les reclamacions dels consumidors de la Garrotxa, segons apunta l’Oficina de Consum de la Garrotxa. En total, durant l’any 2021 es van gestionar 3.252 expedients, dels quals 152 van ser d’aquesta temàtica, a part d’una «gran» quantitat de consultes, fins a 2.588. Entre les queixes dels garrotxins, hi destaquen les pràctiques telefòniques poc clares.

El Consell comarcal de la Garrotxa va explicar, en la presentació de la Memòria d’Activitat de l’Oficina de Consum, que respecte l’any anterior, les reclamacions han disminuït un 20% aproximadament. Això, asseguren, és degut al fet que l’any 2020 el tancament de la clínica Dentix va augmentar considerablement el volum de reclamacions.

A la presentació, que va ser divendres passat, hi van assistir la sotsdirectora d’Atenció a les persones consumidores, Marta Rovira; el director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias; el conseller de Consum del Consell Comarcal de la Garrotxa, Miquel Puig; el regidor de Consum de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona; i la responsable de l’Oficina de Consum de la Garrotxa, Anna Beltran.

Per municipis, detalla la Memòria, Olot és el municipi d’on més residents van interposar una reclamació, 479 en total. Els municipis que es troben en segon lloc, amb una gran diferència, són Les Preses i la Vall d’en Bas, amb 25 ciutadans de cada localitat que han reclamat davant l’Oficina de Consum, i la resta de reclamacions, fins arribar a les 657 totals es reparteixen entre la resta de municipis de la comarca.

A banda de les telecomunicacions, la segona temàtica que ha recollit més queixes ha estat la de subministraments bàsics, amb 139. Pel que fa a la llum i el gas, les queixes fan majoritàriament referència a conflictes amb la facturació i amb els tràmits d’altes i baixes.

En concret, expliquen que aquest any destaca el tema de les contractacions que s’han dut a terme amb pràctiques comercials telefòniques poc clares. En la mateixa mesura, l’Oficina també ha tractat la no emissió de factures per part d’Endesa a molts dels seus clients, al·legant un problema informàtic que ha generat moltes consultes i algunes reclamacions de clients, basant-se en l’incompliment normatiu de la companyia elèctrica.

Paral·lelament, el tercer lloc de volum de reclamacions -que l’any 2020 ocupava el primer-, és el sector dels serveis generals de consum, amb 125 reclamacions. Aquestes inclouen: serveis immobiliaris, serveis de manteniment de la llar, serveis de reparació de vehicles, amb conflictes per interpretació de contractes, incompliment de garanties, problemes de prestació de serveis, cobraments indeguts, etc.

A banda, el sector de béns de consum i productes, amb 103 reclamacions, creix aquest any amb els conflictes en relació a la compra de productes per internet (manca d’entrega, incompliment de terminis, productes defectuosos, etc...).

Finalment, els serveis financers, amb 78 reclamacions i el servei de transport de passatgers, amb 60 reclamacions, completen el número de reclamacions gestionades durant l’any 2021 l’Oficina de Consum de la Garrotxa, que aquest darrer any ha realitzat la seva tasca de manera telemàtica.

Els objectius de l’Oficina

Segons expliquen des de l’Oficina de Consum de la Garrotxa, la intenció és dedicar «una atenció especial als col·lectius més vulnerables en les relacions de consum, com són les persones grans, les persones malaltes, amb discapacitat, els infants, adolescents o qualsevol col·lectiu o persona que per qualsevol circumstància, es trobi en una situació d’indefensió».

És per assolir aquest objectiu, diuen, que, a més de tenir una presència constant als mitjans de comunicació local amb la Consulta del mes, treballen conjuntament amb tots els ajuntaments de la comarca, amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal d’Olot. En aquest sentit, informen que s’ha teixit una xarxa d’agents de consum que, permet detectar «cada cop més» situacions que poden vulnerar els drets dels consumidors i informar amb rapidesa i donar la veu d’alerta.

Pel que fa a la difusió i foment de l’arbitratge de Consum, l’Oficina ha treballat durant 2021 en l’adhesió d’establiments de neteja i bugaderia, paqueteria i estancs. En concret, una trentena d’establiments han estat informats i ja n’hi ha 258 d’adherits.