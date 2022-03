En Sergei és un militar ucraïnès que des de fa quatre anys s’ha establert a Madrid. Dissabte a la tarda es va aturar a posar benzina en una àrea de servei de l’Alt Empordà, a vint quilòmetres de la Jonquera. Vestit amb una gorra d’Ucraïna i amb el cotxe carregat de roba militar i material sanitari, el seu propòsit és repartir totes les donacions quan arribi a la línia del front. I és que en Sergei es dirigeix a Ucraïna per anar al front de batalla.

Explica que no l’han cridat perquè hi vagi, però que «no podia fer altra cosa». Ell és de Lugansk, una de les regions del Donbass que estan sota el setge rus: «No em podia quedar aturat a casa mentre veia el que estava passant. La meva obligació és lluitar pel meu país», expressa. Aquest militar recorda que hi va «perquè vol» i que no té «cap por» de poder perdre la vida a la zona de conflicte. «Jo podria estar vivint a qualsevol part del món, però vull ser al meu país ara, que és quan em necessita», explica. Entre el material que porta hi ha medicaments i roba per a personal militar.

Incertesa i inseguretat

En Sergei lamenta que hagi de viatjar en aquestes circumstàncies i diu que no sap com està la família que té a Lugansk. «Ara és qüestió d’estar al costat dels nostres compatriotes. Per això anem cap allà», reitera. Després de carregar el dipòsit de benzina, agafa el cotxe i marxa amb el seu company en direcció a Medika, a Polònia. D’allà espera creuar la frontera i viatjar fins a Kíev per anar finalment a la zona de Lugansk, on espera incorporar-se al front per lluitar, després de 40 hores de cotxe des de Madrid.