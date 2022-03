L’alliberament dels peatges en el tram gironí de l’AP-7, el passat 1 de setembre, s’ha vist reflectit en un increment de prop del 40% en el nombre de camions que utilitzen la infraestructura. A més, tot i que en menor mesura, també s’ha produït un creixement en la quantitat de turismes. Malgrat que a hores d’ara hi ha alguns peatges que encara no han estat enderrocats, la seva gratuïtat ha fet que la intensitat mitjana diària de vehicles pesats s’hagi situat en 13.269 durant els dos primers mesos de 2022, mentre que l’any 2019 -just abans de la pandèmia- se’n registraven 9.499. A més, el ministeri de Transports preveu un important increment de trànsit de cares a l’estiu.

El dia 1 de març es van complir els sis mesos justos de l’aixecament dels peatges al tram gironí de l’AP-, que va des de la frontera de la Jonquera fins al peatge de la Roca del Vallès. Per tal de veure com ha evolucionat el trànsit, el ministeri de Transports ha comparat les intensitats mitjanes diàries de tot el 2019 (ja que és l’últim any recent amb dades completes i que no s’han vist influïdes per la pandèmia i les seves restriccions de mobilitat) i els mesos de gener i febrer de 2022, tenint en compte que el trànsit segurament creixerà de cara a les vacances d’estiu. Segons aquestes dades, el creixement més destacat s’ha produït en els camions, ja que durant el 2019 van circular-hi 9.499 camions diaris de mitjana i durant el que portem d’aquest 2022 la xifra ha ascendit a 13.269, de manera que s’ha produït un increment del 39,68%. En molts casos es tracta de transportistes que fan traçats de gran recorregut i que volen evitar els trams sense desdoblar de l’N-II. En canvi, el cas dels turismes i vehicles lleugers, també s’ha produït un increment, però ha estat molt menor, ja que s’ha passat de 24.531 vehicles diaris de mitjana a 25.366, de manera que l’increment s’ha situat en un 3,4%. Així doncs, de mitjana -sumant camions i vehicles lleugers-, la intensitat mitjana de vehicles al tram gironí de l’AP-7 ha passat de 34.030 a 38.634, fet que representa un creixement del 13,53%. En general, es tracta d’augments molt similars als que ha experimentat aquesta via ràpida en altres punts de Catalunya. Des del ministeri de Transports també s’assenyala que el cost del desmantellament dels peatges de l’AP-7 a Catalunya se situa en uns 20,4 milions d’euros. A les comarques gironines es va començar pel de la Jonquera i ja se n’han enderrocat varis, el darrer dels quals ha estat el de Sant Julià de Ramis (que correspon a la sortida de Girona Nord). D’altra banda, el ministeri també assenyala que el pressupost que destina l’Estat al manteniment tant de l’AP-7 com de l’AP-2 (de la qual també s’han alliberat recentment els peatges) se situa en 42 milions d’euros. Increment de la sinistralitat Aquest increment en el nombre de vehicles ha anat acompanyat també d’un creixement de la sinistralitat, segons les dades que ha fet públiques el Servei Català de Trànsit aquesta setmana. Des del setembre de 2021 fins al febrer de 2022 s’han incrementat en un 28% el sinistres en aquest tram, amb un total de 27. En canvi, durant aquest mateix període abans de la pandèmia -és a dir, de setembre de 2019 fins a febrer de 2020- se’n van registrar 21, un dels quals va ser mortal.