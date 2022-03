En plena efervescència de la seva joventut i amb el batec de la vida a flor de pell, la Bruna i l’Helga s’impregnen de la història viva de la Maria i l’Àngela. Entre les quatre sumen 208 anys. 208 anys sent dones en un món, encara ara, d’homes.

«Abans no podíem tenir cap somni, començàvem a treballar quan encara érem nenes, quan l’únic que volíem era jugar», recorda Maria Termes (89 anys). Després de posar primer els peus en una fàbrica tèxtil i casar-se amb un hostaler, es va bolcar en el negoci del seu marit fins a jubilar-se. «La vida estava muntada d’una manera en què no podíem fer res més que treballar per a ajudar la família, els pares es fiaven del jornal que portaven les filles», subratlla. Però si hagués pogut escollir, confessa, li hauria agradat ser pianista o modista. «Però em va tocar servir a la gent», lamenta. Un escenari similar al que va viure Àngela Hernández (89 anys), que als 14 anys va entrar a treballar en una fàbrica de seda. Però amb el naixement del seu únic fill va haver de deixar de treballar per a dedicar-se a la família. «Les dones ens havíem de quedar a casa mentre els homes anaven al bar», recorda. I és que ara, si una cosa els sorprèn és que es comencin a compartir les feines domèstiques. «No havia vist mai un home anant a comprar o tenint cura dels seus fills, i ara se’n comencen a veure», sentencia.

La Bruna Vaca i l’Helga Font, estudiants de 3r d’ESO, se les miren estupefactes. «Només faltaria que les feines domèstiques no es compartissin», proclama la Bruna, gairebé amb les mans al cap. La Maria i l’Àngela, però, no es lamenten. I és que conciliació s’escriu en femení. «Ara les dones tenen molta llibertat per a escollir la feina que volen fer», assenyala l’Àngela. «Abans es privava les noies d’estudiar, ara tenen les mateixes possibilitats que els nois», sosté. I el que més els sorprèn (i haurien trobat a faltar), és que «quan les dones tenen fills poden seguir treballant, cosa que abans no podíem fer». I és que els temps han evolucionat, com també ho han fet les tipologies de família. Si fa unes dècades tenir fills formava part de la lletra petita del matrimoni, ara ha deixat enrere l'obligatorietat per a convertir-se en una opció. «Abans arribaves al casament sense saber res i, de fills, venien els que havien de venir», admet l’Àngela.

Ara, la Bruna té clar que tot i que tothom pot tenir el carnet de pare, «no val la pena aguantar una persona que no et respecta com a dona» i introdueix un element més sobre la taula: el divorci. Tot i que tant la Maria com l’Àngela admeten que «mai» els ha passat pel cap perquè han tingut la «gran sort» de trobar un «home fantàstic», tenen clar que si haguessin patit qualsevol tipus de maltractament haurien optat per la separació. «Abans les dones aguantaven cops i malviures, ara ja no hi ha necessitat», reconeix l’Àngela.

Però més enllà del divorci, el que abans es considerava un fracàs ara s’ha consolidat com una decisió legítima. «Si una dona era mare soltera era molt mal vist, estava en boca de tothom, ara en canvi és normal», assenyala l’Àngela. El mateix passa, confessa, amb l'homosexualitat. «A l’edat d’aquestes noies ni n'havíem sentit a parlar, però ara ja ho trobo normal, que tothom s’estimi de la manera que vulgui», sentencia.

Com ho ha anat fent tot, les preocupacions també han anat evolucionant. l ara, el que més preocupa a les dues adolescents és la inseguretat i la vulnerabilitat que pateixen al carrer. «Em fa por tornar sola a casa, si hi ha persones que pateixen agressions i maltractes dins l’entorn familiar, aquí fora ens pot passar a totes», lamenta la Bruna. L’Helga aprofita les seves paraules per a explicar-los, gairebé a cau d’orella, que cada vegada que tornen a casa de nit, ella i les seves amigues envien un missatge a la resta confirmant que han arribat sanes i estàlvies. «Pateixes fins que tothom ha arribat», lamenta. La Maria i l’Àngela, però, amb això no s’hi van trobar mai. I és que ja fos de bracet de la mare, la tieta o la germana, sempre les acompanyaven. «Era la maleta que portàvem, en la nostra època les noies no sortien mai soles», confessa la Maria. Fins i tot, recorda, al voltant de la sala de ball hi havia una legió de cadires preparades per a amorosir l’espera de les acompanyants mentre les joves es divertien. Un contrast que arrenca un somriure a les dues joves.

De la utilitat a l’expressivitat

La manera de vestir també ha marcat un abans i un després en l’status quo de les dones. «Abans no podies ensenyar els genolls i ara tothom va ensenyant el melic», sentencia l’Àngela, tot i que admet que no ho troba greu. «Abans era més important el respecte i ara es valora més la comoditat», admet. Una comoditat que podria haver liderat la Maria, que proclama victoriosa que va ser «la primera dona» de Sant Feliu de Guíxols en canviar la faldilla pels pantalons en els seus trajectes en bicicleta. La Bruna, però, els llença una reflexió. «La roba és un reflex de l’interior de cada persona». Davant el factor «provocació» que altres generacions els atribueixen, sosté que «ningú m’ha de dir com puc o no puc sortir de casa, però que vagis amb un top no vol dir que estiguis donant el consentiment a que tothom et digui i et faci el que vulgui».

Adéu a la submissió

La Maria recorda que abans estava «prohibit» fer vaga i admet que mai s’ha sumat a cap protesta. Ara, però, veu amb bons ulls la reivindicació a favor de les dones. «Moltes dones han estat atropellades pels homes, han patit moltes privacions i han estat fortament rebutjades», subratlla. «Aquesta llibertat que teniu ara abans no la teníem, no teníem dret ni a defensar-nos», lamenta. Ara, afirma l’Àngela, «es pot parlar més». Les joves, però, tenen molt clar per què se sumen a la reivindicació. «Em sento oprimida, poc respectada i constantment desafiada pel fet de ser dona», reclama la Bruna. Malgrat tot, admeten que s’han sentit valorades com a dones. «M’he sentit apreciada, potser perquè mai em vaig voler posar més endavant del que em tocava», sosté l’Àngela.

Si les noves generacions s’emmirallen en referents com Frida Kahlo, Emma Watson o Taylor Swift, la Maria i l’Àngela admeten que no n’han tingut mai cap, tot i que reconeixen que els hauria agradat que algú els obrís camí. «M’hauria agradat fer alguna cosa més important, però no vam tenir tanta sort», sosté l’Àngela.

Ara, veuen en les noies una segona oportunitat. «No us heu de rendir mai, us heu de fer valer, heu de ser valentes i estudiar per a ser independents, sense haver de dependre econòmicament del vostre marit», adverteix la Maria. «El que guanyes tu és teu, i això no us ho podrà prendre mai ningú». A més, les volen animar a «expressar sempre» la seva opinió i a recórrer el seu propi camí. «Nosaltres vam haver de fer feines que no ens agradaven, però vosaltres heu de fer la feina que us agrada, agafar el camí que vulgueu agafar, sentir-vos sempre segures i orgulloses de vosaltres mateixes», afirmen.