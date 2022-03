L'Audiència de Girona ha jutjat un veí de Puigcerdà que s'enfronta a 7 anys i mig de presó per agredir, amenaçar i ruixar l'exdona amb lleixiu. Els fets van passar el 32 de maig de 2019, quan la víctima va anar a veure les filles a la sortida de l'escola. Segons el relat de les acusacions, allí va trobar-se l'acusat, que havia anat a recollir les filles, i mentre la dona ja tornava cap a casa, va trobar-se l'acusat, que la va començar a perseguir i a proferir insults. Aquesta situació s'hauria allargat fins al moment que la víctima va arribar a casa. L'acusat, ha dit, va entrar per la força dins el seu pis i va començar a agredir-la "fora de si": "Quan va entrar dins el pis volia trucar la policia, i quan ho va veure va posar-se molt nerviós i va començar a picar-me", ha explicat visiblement alterada la víctima.

Llavors, ha explicat que va arrossegar-la fins a l'habitació de les filles, reclamant-li que baixés les persianes i sense deixar de picar-la: "em deia que em cuidaria durant vuit dies", ha relatat la dona. Durant aquest episodi, en què l'acusat "estava fora de control i molt alterat", l'home va agafar una ampolla de lleixiu que hi havia al lavabo i li va tirar a sobre a la víctima, segons ella, sabent que és al·lèrgica.

En aquell moment el pare de l'acusat va arribar al domicili i va intentar aturar l'acusat, però aquest va ruixar-lo de lleixiu i va agredir-lo, ha dit la dona, afegint que ella va intentar evitar que continués propinant puntades de peu i cops de puny al seu pare. L'agressió va seguir, ha relatat la víctima, quan el processat la va agafar pel coll amb un braç i la va començar a escanyar.

Dos efectius de la Policia Local van arribar a l'habitatge, alertats per la mare de l'acusat, i van aconseguir entrar per la força a l'habitació tot i la resistència de l'acusat, i van separar l'home: "ens va costar perquè feia molta força", ha subratllat un dels agents. "Parlava per ell mateix, deia coses sense sentit", ha manifestat l'altre.

Brot psicòtic

L'exploració que se li va fer a l'acusat l'endemà dels fets va concloure que tenia les capacitats completament alterades i que no es podia fer cap diagnòstic. El segon informe ja va determinar que l'acusat va patir un brot psicòtic. Va estar ingressat involuntàriament a Sant Joan de Déu durant 20 dies. Està diagnosticat amb esquizofrènia.

Com que els informes han determinat que en el moment dels fets l'acusat tenia les capacitats volitives i cognitives alterades i que, per tant, no sabia el que es feia, la fiscal ha demanat que s'absolgui l'acusat i que se l'interni en un centre psiquiàtric durant 14 anys. En canvi, l'acusació particular li demana 7 anys i mig de presó, ja que considera que el processat va intentar matar la dona imprudentment. L'acusació sosté que l'home és perillós, ja que fa un mes, ha manifestat, ha estat denunciat perquè va intentar endur-se les filles.

Per contra, la defensa demana que se l'absolgui aplicant l'eximent completa per alteració psíquica. Amb tot, acceptaria que segueixi un tractament, però amb mesures menys restrictives que les demanades per la fiscal, que considera "desproporcionades".