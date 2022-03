L’empremta d’haver nascut a la Maternitat d’Elna

La Magdalena Martínez Casas va néixer en un «castell». Això és el que li havia explicat des de ben petita la seva mare, Carme Casas, que a finals de la Guerra Civil, amb només disset anys, va marxar de Salt per seguir la seva parella, Josep Martínez, a l’exili de França. Així, el «castell» on la Magdalena va néixer l’11 de desembre 1940 era ni més ni menys que la Maternitat d’Elna, el refugi on l’infermera i mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz va ajudar a parir a centenars de dones que patien unes condicions deplorables als camps de refugiats del sud de França. Aquest dijous, l’Ajuntament de Salt homenatjarà Magdalena Martínez Casas i la seva família dins del marc de la campanya #Lesdonesfanhistòria. Segons la regidora d’Acció Social, Margarita de Arquer, amb aquest reconeixement volen fer palès «el menyscabament i les desigultats que han patit les dones al llarg de la història, amb l’objectiu de reconèixer la seva aportació en la lluita contra les desigultats de gènere».

La història de Magdalena Martínez, en realitat, és també la de la seva mare. Amb només disset anys, Carme Casas va marxar de la casa familiar de Salt per anar a buscar la seva parella, Josep Martínez, que l’any 1939 s’havia exiliat a França amb els seus germans. En creuar la frontera, però, la jove saltenca no ho va tenir gens fàcil. No tenia ni idea d’on era en Josep, de manera que el va buscar pels camps de Ribesaltes i Argelers. Per sort, una família francesa la va acollir, de manera que es va poder quedar a viure i a treballar amb ells en lloc d’anar a parar en un camp de concentració.

En algun moment -la família no sap quan ni on- en Josep i la Carme es van retrobar, i la Carme va quedar embarassada. La jove saltenca va passar l’embaràs a la mateixa casa pairal que l’havia acollida, però un cop va arribar el moment del part, la van portar a la Maternitat d’Elna perquè la criatura nasqués en bones condicions. La Magdalena, doncs, va néixer a Elna i allà va passar, amb la seva mare, els primers nou mesos de la seva vida, fins que les infermeres els van advertir que s’acostaven temps difícils -la segona Guerra Mundial- i els va recomanar tornar a casa. Així doncs, la Carme va agafar la Magdalena i, després d’haver-la batejat a Ribesaltes, va tornar cap a Salt, mentre que en Josep es va quedar a França. Tot i que al principi ell i la Carme van mantenir el contacte, finalment cadascú va refer la seva vida, i va arribar un dia en què en Josep va deixar d’escriure i mai més en van saber res.

El retorn a Salt, tanmateix, tampoc va ser fàcil per a la Carme, que havia marxat del poble com una adolescent de disset anys i havia tornat com a mare amb una criatura de nou mesos. Sense fer cas de l’inevitable safareig que hi va haver al poble, la Carme es va posar a treballar al camp, a les terres dels seus pares, mentre criava la Magdalena. «Durant el dia em deixava amb la meva àvia, que em cuidava, i la vespre, quan tornava, s’estava amb mi», recorda la seva filla. Així doncs, va tenir una infància feliç, ja que es va acabar convertint en la nineta dels ulls de la família.

Quan la Magdalena tenia deu anys, però, la seva vida va tornar a fer un gir. La seva mare va conèixer l’Antonio Pàmies, un mosso alacantí que treballava en una casa propera, i es van enamorar. A partir de llavors, ell li faria de pare la resta de la seva vida i d’aquesta unió en van néixer les seves dues germanes: la Maria Àngels Pàmies Casas i, deu anys després, la Glòria Pàmies Casas.

«Prudent i reservada»

La Magdalena es va casar també molt jove, amb només dinou anys, va formar la seva pròpia família i mai va preguntar gaire res a la seva mare sobre tota l’etapa de França. «Ella era molt prudent i reservada amb aquest tema, i a mi em feia cosa preguntar», explica. En canvi, van ser les seves germanes petites les que es van interessar per aquest episodi de la vida familiar. «Abans eren altres temps. Potser era un episodi que la meva mare ja tenia tancat, la Magdalena era petita... nosaltres sí que li vam preguntar molt, però li havíem d’insistir: no era un tema que ella traiés per si sola. Jo crec que va ser un episodi que ella ja tenia tancat», explica la Glòria.

Les tres germanes coincideixen en destacar la «valentia» i l’ «empenta» de la seva mare, que va acabar vivint 90 anys i convertint-se fins i tot en besàvia. «Tenia molta voluntat, era molt trempada i molt treballadora», explica la Magdalena. Tot i això, no va ser fins fa cinc anys que ella i el seu home, Jordi Tarrés, van visitar finalment la Maternitat d’Elna. «Em va fer molta il·lusió: allà hi havia un cartell amb el meu nom, ja que hi apareixien els noms de tots els nascuts allà; em van ensenyar la sala de parts, les incubadores... i finalment vaig veure el meu castell», explica la Magdalena amb un somriure.

Tot i que a la Magdalena no li agrada remoure el passat, sí que li fa il·lusió l’homenatge que li farà dijous l’Ajuntament de Salt. Ara fa aproximadament un any, la regidoria d’Acció Social, a través de l’Arxiu Municipal, va començar a investigar si hi havia algun testimoni de la vila que hagués nascut a la Maternitat d’Elna just durant el període en què es va convertir en un referent d’ajuda humanitària per a moltes dones, especialment les exiliades.

Gràcies a aquest procés van trobar la història de la Magdalena i la Carme, que segons la regidora Margarita de Arquer, va ser «tot un exemple de valentia i empoderament, ja que en un moment convuls de guerra va tenir molt clares quines eren les seves prioritats». L’acte d’homenatge es farà dijous, 10 de març, a dos quarts de vuit del vespre a l’auditori de la Factoria de la Coma Cros.

L’avui i l’ahir. Al cercle, Magdalena Martínez Casas, ahir, a Salt. Al requadre, Martínez amb la seva mare, Carme Casas, poc després de tornar a Salt des de França.