Les proves de selecció convocades per la filial de Renfe a l’Aràbia Saudita (Renfe KSA) per a la contractació de les primeres 30 dones maquinistes de la història del país han rebut una resposta extraordinària: s’hi han apuntat en només un mes més de 28.000 candidates d’entre 22 i 30 anys d’edat. Una xifra històrica en un país on les dones no van poder conduir automòbils fins l’any 2018, i en el qual encara estan sotmeses a lleis de tutela que els impedeixen, per exemple, viatjar o casar-se sense permís d’un home.

Gairebé 14.000 aspirants van superar la primera fase, en la qual es va valorar principalment l’expedient acadèmic i el nivell d’anglès. Les candidates que van superar la primera fase van afrontar a més proves i una entrevista personal, després de la qual van ser triades les 30 futures maquinistes, que començaran aquest diumenge, 13 de març, un període de formació remunerat.