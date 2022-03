Milers de dones han iniciat en els últims anys peticions online que han aconseguit milions de firmes, exigint avanços en els drets de les dones.

Una de les més conegudes és la que va llançar el Club de les Malasmadres al maig de 2020 denunciant que «les famílies no són una prioritat ni tan sols en una pandèmia global».

«Ens neguem al fet que l’única solució per a poder conciliar en aquesta crisi sigui, de nou, la renúncia de la dona i per això exigim al Govern que aprovi urgentment mesurades per a afavorir la conciliació», explicaven. Amb el suport de gairebé 300.000 persones, van aconseguir reunir-se amb el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, i que es comprometés a estudiar mesures com a baixes laborals per a les famílies amb fills amb covid, teletreball com a imperatiu legal o facilitar l’adaptació de jornada i la seva reducció sense pèrdua salarial.

Gloria Martínez i Marta Asensio van impulsar sengles campanyes per a acabar amb la submissió química. «La meva exparella em drogava per a agredir-me sexualment i ara estic decidida a lluitar perquè cap dona torni a passar per això», explica Marta Asensio en Change.org.

Entre totes dues peticions han aconseguit més de 130.000 suports i desenes de dones es van posar en contacte amb elles per a comptar i denunciar les seves experiències com a víctimes de submissió química.

Ara demanen «un protocol homogeni i efectiu contra la submissió química per a metges, jutges i policia que garanteixi els drets de les víctimes».