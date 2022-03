La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, defensa que el mite de l’amor romàntic és un generador de violències que ha de desmuntar-se perquè tothom pugui estimar amb llibertat.

«Fa temps que els feminismes han identificat el mite de l’amor romàntic com a generador de violències, la idea que necessitem una mitja taronja, que ens han de completar, com si no fóssim ja persones completes», afirma Verge.

La consellera apunta que tota la cultura mostra una idea d’amor romàntic «idealitzat» que pretén justificar que «tot val» per l’amor, com «el control sobre els nostres moviments, el mòbil, o dir-nos com vestir, o fins i tot acabar aguantant situacions de violència física, psicològica o sexual».

Aquest tipus de violències «estan sota l’iceberg», a la zona «del normalitzat», afirma la consellera, i davant això defensa que des de les institucions, «a més de lluitar contra desigualtats materials, cal combatre també la ideologia de gènere patriarcal que és el masclisme i derivades com l’amor romàntic».

«No es tracta de no poder anar a un sopar romàntic, ni banalitzar conceptes, ni dir a qui estimar ni com, però parlem de la forma estereotipada d’amor que s’ha venut en pel·lícules i contes i que no s’ajusta al que és l’autonomia i la llibertat de les persones», argumenta.

A propòsit dels discursos masclistes, també s’ha referit als discursos d’odi i violència contra les dones que tenen veu pròpia pública i feminista, que es canalitzen a través de xarxes socials, especialment.

«Ens preocupa molt la violència que reben les dones que tenen veu pròpia. Ens ho traslladen moltes regidores, diputades, artistes i activistes feministes. L’assetjament és enorme en xarxes quan parles de feminisme», apunta Verge, qui afegeix que són comuns qualificatius com «puta, lletja, guarra o malfollada».

«És veritat que als homes polítics també els poden insultar, però no els amenacen de violar-los», afegeix

Entre altres assumptes que estarien darrere d’aquests insults a les feministes figuraria el fet de «posar qüestions noves sobre la taula, temes dels quals no s’havia parlat des de les institucions, com les cures o l’equitat menstrual, assumptes que hi ha qui creu que són ximpleries».

La consellera apunta sentir-se «clarament» més criticada i jutjada que els seus companys homes del Govern «perquè la política ha estat tradicionalment pensada en clau masculina i per això els filtres sobre les dones són superiors i se’ns critica atacant més elements personals que professionals».

De cara al 8M, Verge explica que des del Govern «esperen una participació i mobilització massiva, com la que es va veure abans de la pandèmia».

«Continua havent-hi moltíssimes desigualtats i discriminacions a erradicar i qüestions a reivindicar perquè s’acabi d’una vegada aquest sistema patriarcal, assumptes que ens afecten a les dones en totes les fases del cicle vital, i més si se sumen altres dificultats afegides com llocs d’origen, orientació sexual o discapacitat», assenyala.

En aquest 2022, Verge destaca que les administracions posen el focus a desmentir la «fal·làcia de la igualtat».

«Existeix aquesta idea que ja hi ha igualtat, que ja hem avançat molt, i que hem de treballar per la igualtat definitiva per a futures generacions», diu. Enfront d’això, la consellera assenyala que «són intolerables les desigualtats que encara hi ha» i que la transformació feminista «és per avui».

«És un dret que necessitem avui, no podem esperar dècades per aconseguir la igualtat», emfatitza Verge. En aquesta transformació que no pot esperar, han «d’implicar-se totes les institucions» i també ha «d’apel·lar-se els homes perquè siguin aliats i tinguin la mateixa implicació en l’erradicació de desigualtats».

Verge apunta en aquest sentit que hi ha homes que es consideren «aliats» que no ho són, «igual que hi ha persones que es consideren antiracistes i tampoc ho són». «El masclisme o el racisme són sistemes de dominació molt interioritzats que han naturalitzat formes de fer, estereotips, que podem reproduir encara sense voler-ho (...) ha de fer-se un treball conjunt i corresponsabilitzar-nos com a societat», conclou