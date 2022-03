El 1968, Lolita Iglesias es calçava una faldilla per defensar els colors del CREF Girona. Feia tres anys que havia trepitjat la pista de bàsquet per primera vegada al seu Blanes natal després de molts esforços en va per a convèncer als seus pares, que van acabar cedint quan va bufar les espelmes del seu 14è aniversari.

Els dos primers anys, anava i tornava de Blanes en taxi. A vegades, quan sortia el sol. D'altres, a mitjanit. I és que com a dones, reconeix, «sempre teníem els pitjors horaris d’entrenament». Si no obrien el pavelló a les set del matí, el tancaven a les onze del vespre. Els homes, en canvi, «entrenaven en horaris més aptes». Ara, reconeix, «hem aconseguit horaris més dignes i igualar-nos amb els equips masculins».

Els primers anys, recorda, no cobraven res. «Només ens donaven l'equipació i un xandall, els desplaçaments els havíem d’assumir nosaltres». Una equipació que, després, va evolucionar a «pantalons extremadament curs de licra». Ara, tot i que aquesta tendència s'ha revertit, el que no ha canviat és la diferència salarial entre homes i dones. «Diuen que el bàsquet femení no atrau tant públic i que no genera tants ingressos», a partir d’on fa una reivindicació: «el bàsquet femení també pot oferir molt espectacle, no farem els mates que fan els nois perquè no som iguals en potència física, però juguem un bàsquet igual de tècnic i fins i tot més bonic». En el que també hi ha molta diferència, assegura, és en les ajudes que arriben de les institucions, una política que reclama «igualar».

Ara, lamenta, «el bàsquet femení encara es considera de segona». Amb tot, reconeix que després de tants anys li hauria agradat veure «més millores», com «igualtat de tracte i salarial, més conciliació familiar o que no se'ns discrimini per ser mares», però admet que s’ha de «conformar amb el que hi ha».

A més, posa l’accent en les entrenadores, que lamenta que «costa molt que se’ls doni la confiança com a primeres entrenadores», a partir d’on reivindica «igualtat d’oportunitats i també a nivell salarial».

Des de petita, la ripollesa Imma Puigcorbé tenia clar que volia ser «veterinària de vaques». La decisió, però, no va tardar en sorprendre el seu entorn. «Em veien petita i prima, físicament no els quadrava que un perfil com el meu pogués treballar amb animals de 700 quilos», explica, en clau irònica.

Encara ara, ja amb les espatlles carregades d'experiència, lamenta la dosi extra d'esforç que ha d'invertir per a demostrar la seva vàlua. «El primer dia que vaig a una granja sempre m’observen, sento que he de demostrar més que els homes», assegura. Però la feina, assenyala, «no té tant a veure amb la força com en l’enginy i en la qualitat». Però com cada debut, i ja s’hi ha acabat acostumant, li toca demostrar que pot fer la feina «igual o millor que un home». «No et diuen directament que no se’n fien, però sents comentaris que t’incomoden», admet. El darrer, d’un ramader: «ara no sé si ha arribat la veterinària o una pixapina». Però al final, guanya la partida. «Quan veuen que hi entens i que fas bé la feina, se’ls obliden els estereotips», assegura. «Són creences que els han inculcat des de petits, i nosaltres hem de trencar amb això», subratlla. Al principi, però, reconeix que els comentaris la van fer sentir insegura. «Els ramaders ho han fet tota la vida i a vegades els comentaris et poden fer dubtar de si seràs capaç de fer-ho, si el teu diagnòstic és correcte o si el tractament és l’adequat, sobretot quan no tens la força de l'experiència».

I tal és el seu èxit, que fins i tot algunes filles de ramaders volen seguir els seus passos. «Això m’emociona, els intento ensenyar coses i em deixo ajudar», afirma. «Per mi això val or, que una nena s'emmiralli en tu és molt bonic».

Ara, però, assegura que les noves generacions de ramaders veuen «molt normal» que hi hagin dones veterinàries a les granges. «És positiu, estan canviant els estereotips i la manera de pensar», celebra. Per a les noves generacions de dones, els vol deixar un missatge: «no cal que ho demostreu a ningú, demostreu-vos-ho a vosaltres mateixes, perquè si es vol, es pot», sentencia.