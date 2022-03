Els jutjats de Girona han sigut avui l'escenari d’una concentració de lletrats de l’Administració de Justícia, que avui i demà estan cridats a fer vaga per reclamar al Ministeri de Justícia un augment salarial i el dret a la negociació col·lectiva. Durant la primera jornada prop del 50% dels professionals que treballen la província de Girona s'han adherit a la protesta, convocada per Unió Progressista de Lletrats de l’Administració de Justícia (UPSJ). Això suposaria una trentena de lletrats d'una plantilla total d'uns 60. Això ha provocat la suspensió de centenars de judicis i altres processos judicials, ja que qualsevol procediment que entra en un jutjat ha de ser firmat per un lletrat judicial, des que entra fins a la resolució final, sigui en forma de sentència o d’arxivament. Només a l'Audiència de Girona, se n'han hagut de suspendre una vintena als jutjats socials i als contenciosos-administratius.

Està previst que demà hi hagi una segona jornada de vaga. A més, el col·lectiu també ha convocat aturades pels dies 9 i 10 de març i el 5, 6 i 7 d'abril. La vaga dels lletrats de justícia posa en risc desenes de judicis a Girona