La Plataforma Feminista Gironina va celebrar ahir al vespre, a la plaça del Vi de Girona, una concentració sota el lema Omplim els carrers de feminisme, amb la lectura d’un manifest conjunt per part de vuit dones, poesia i música a càrrec de Flordeluto, Beliz, Eyen i Monalissa.

Durant l’acte, representants de diferents àmbits -estudiants, mestres, treballadores...- van prendre la paraula per reivindicar els drets de les dones en molts aspectes: des de la igualtat d’oportunitats fins a l’erradicació de les violències masclistes, la lluita contra el tràfic d’éssers humans i un sistema de salut, educació i cures públiques «de qualitat en igualtat i per a la igualtat». En aquest sentit, van reivindicar la necessitat que l’educació per la igualtat comenci a les escoles, «perquè volem cuidar i tenir temps per cuidar-nos».

Treball digne per a totes

D’altra banda, tampoc es van estalviar les crítiques cap als partits de dretes: «Les feministes volem treball digne per a totes, mentre les dretes de PP i Vox volen que romanguem en la desigultat i la precarietat laboral, explotades, amb més baixos salaris que els homes i amb més contractes temporals i a temps parcial», van advertir. També van assenyalar que les feministes «no volem l’agenda de la dreta i la ultradreta del PP i Vox, que volen impedir el dret a decidir sobre el nostre cos i la nostra maternitat, i fins i tot, la criminalització d’aquelles que l’exerceixen». «Les feministes no volem l’agenda misògina de les dretes i la ultradreta del PP i Vox, que neguen l’existència de les violències masclistes», van reblar.

Finalment, també van defensar els drets de tot el col·lectiu LGTBI.