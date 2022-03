El govern de l'Estat millorarà tots els accessos de l'AP-7 a les comarques gironines, per tal de respondre a l'increment de trànsit que s'ha produït arran de l'aixecament dels peatges, el passat 1 de setembre. Entre les actuacions més destacades hi ha la finalització de l'accés de la Jonquera Nord per tal que permeti completar tots els moviments; noves rotondes facilitar i distribuir el trànsit a l'Escala, Girona Nord i Maçanet, un nou aparcament de camions a Vilademuls i l'habilitació d'un gran aparcament a Girona Oest per tal de facilitar que la gent pugui compartir vehicle.

Tanmateix, la solució més complicada serà per a Girona Sud, que també és l'enllaç més congestionat per l'augment de trànsit. El secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, ha explicat que treballaran conjuntament amb totes les administracions implicades per buscar la millor solució, ja que s'ha de tenir en compte el creixement de trànsit que experimentarà la zona arran del nou Trueta. De tota manera, la voluntat és haver executat una primera solució, encara que posteriorment s'hagi d'ampliar, l'any que ve. La decisió de millorar els accessos gironins de l'AP-7 s'ha pres durant la primera reunió del grup de treball per a les infraestructures de les comarques gironines, del qual formen part el president de la Diputació, Miquel Noguer, el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el propi Flores. L'objectiu és que la comissió es reuneixi aproximadament cada dos mesos, i en futures sessions s'abordaran altres qüestions com la construcció de nous accessos, les millores a l'N-II i la construcció de l'estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport.