El Sindicat d’Estudiants i la plataforma feminista Lliures i Combatives van fer una crida a la vaga del 8-M a universitats i instituts catalans amb motiu del Dia de les Dones. La convocatòria per «buidar les aules» en una «vaga general estudiantil» va reunir milers de joves en una manifestació a Barcelona al migdia des d’on els estudiants van iniciar una marxa per Via Laietana que va finalitzar a la plaça Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, on van llegir el comunicat final.

Els joves van caminar darrere de dues pancartes que portaven els missatges «En defensa dels drets de les persones trans. N’hi ha prou de transfòbia» i «Contra el masclisme, la LGTB-fòbia i el feixisme. Feminisme revolucionari». Paral·lelament, els estudiants també es van manifestar a les principals ciutats de la resta de l’Estat, com per exemple València. La marxa va recórrer, a un ritme veloç, els carrers de València fins a acabar amb la lectura del manifest a la plaça de Sant Agustí, a causa de la impossibilitat de finalitzar a la plaça de l’Ajuntament per la celebració de la mascletà. El manifest va començar amb una crida «contra la guerra imperialista a Ucraïna» i per a denunciar «l’ofensiva militar del règim de Putin, els bombardejos, la destrucció i el drama que estan vivint milions de dones i famílies ucraïneses, i la brutal repressió contra aquells que protesten a Rússia contra el seu règim autoritari». «Però també hem de denunciar la completa hipocresia de l’OTAN, l’imperialisme nord-americà, i la Unió Europea i els governs europeus, inclòs el de Pedro Sánchez, que són part molt responsable de tot el que s’està vivint en aquests moments». «Ja n’hi ha prou de cinisme!», van reclamar els manifestants. Seguiment laboral baix La vaga convocada per la Confederació General del Treball (CGT) per al 8-M va tenir un seguiment de mínims. Segons les dades recopilades pel Departament de Treball, el sector que es va mobilitzar més és el del metro de Barcelona, en què el 3,6% dels treballadors van secundar les aturades. En transports amb prou feines hi va haver afectació –amb uns serveis mínims del 85%–,el suport a la vaga va ser residual. Respecte al servei bus, el seguiment va ser del 0,5%, a Ferrocarrils el 0,4% ia Renfe el 0,1%. Entre la funció pública tampoc va tenir èxit la convocatòria laboral i als departaments de la Generalitat van fer vaga el 0,8% del personal. En Educació els percentatges van oscil·lar entre el 0,8% de la pública, el 0,4% de la concertada i l’1,8% de la privada. El consum energètic, una variable històricament utilitzada per mesurar l’afectació de les aturades a l’activitat econòmica, va ser un 3,3% superior dimarts en comparació del mateix dia de la setmana passada.