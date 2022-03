Amb el títol d’Un Carnestoltes de Fantasia, l’Ajuntament de Banyoles ha presentat les activitats per la celebració del Carnestoltes que es farà el 25 i 26 de març despès d’haver-lo posposat per la situació de la pandèmia durant aquest febrer. Seguint la tònica de les darreres edicions, el carnaval de Banyoles arriba una setmana abans dels grans carnavals clàssics de la Costa Brava. La programació d’enguany, que s’ha adaptat a la situació pandèmica, arrencarà el divendres que serà la nit de festa grossa d’aquest any amb activitats adreçades a un públic més jove. A les 8 del vespre, la plaça Major acollirà la Rua de Versots de les Gàrgoles de Foc amb textos satírics i punyents i que continuarà amb una petita rua amb el grup Bufalfort fins a la plaça de les Rodes on es concentrarà el gruix de la festa, on hi haurà el Comité de Banyolinades que donaran pas a una actuació de Dj’s que faran una Jazz Dance i que es podrà seguir a través d’una pantalla gegant. El grup Montecarlo i la Banda Neon agafaran el relleu amb dos concerts que oferiran versions de grans èxits musicals i que s’allargaran fins a dos quarts de quatre de la matinada. Durant tota la nit s’activaran autobusos llançadora que connectaran el centre de la ciutat amb la zona de discoteques a la zona de la Farga.

El dissabte 26 el carnestoltes engegarà amb la Milla Fantàstica, una cursa de relleus amb sortida i arribada a la plaça Major i que recorrerà diferents carres del barri vell. Els equips, de quatre corredors, hauran d’anar imprescindiblement disfressats. A la tarda, a la plaça de les Rodes, s’hi farà la presentació de les comparses de diferents escoles i associacions de Banyoles i comarca. Tot plegat amenitzar per l’orquestra Montecarlo Xics que interpretaran temes adreçats a un públic infantil. El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, ha destacat que “Banyoles tenia moltes ganes de Carnaval i que després d’haver treballat molt amb les entitats implicades, s’ha pogut presentar una programació del carnestoltes que s’acosta molt a la que es feia abans de la pandèmia”