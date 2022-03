Els Mossos han detingut el conductor de la furgoneta que dimarts va provocar un accident mortal a Sant Feliu de Buixalleu. L’infractor, que té 38 anys, fa poc que s’ha tret el carnet. Dimarts a la tarda, quan circulava per la GI-553, va avançar un camió, va perdre el control de la furgoneta i va envair el carril contrari, per on circulava la víctima mortal. La seva furgoneta i la que conduïa la víctima van xocar frontalment i, a conseqüència de l’impacte, la dona va perdre la vida. L’infractor, a qui van traslladar al Trueta, va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,61 mg/l. És a dir, que quadruplicava la permesa en el cas dels conductors novells. Se l’ha detingut pels delictes d’homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit.

L’accident va tenir lloc dimarts cap a les cinc de la tarda. El detingut, de 38 anys, conduïa la seva furgoneta per la GI-553. A l’altura de Sant Feliu de Buixalleu, va avançar un camió i va perdre el control del vehicle. L’home va envair el carril contrari i va xocar frontalment contra una altra furgoneta. La conductora, de 46 anys, va morir en l’impacte. L’infractor va quedar ferit lleu i se’l va traslladar a l’hospital Josep Trueta de Girona. Quan els Mossos li van fer la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat de 0,61 mg/l. Quadruplicava el màxim permès, perquè és conductor novell. Els Mossos el van detenir per un delicte d’homicidi imprudent i un altre contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. El detingut passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.