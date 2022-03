Aquesta setmana també s’ha publicat un estudi a la revista Annual Review de Plant Biology en què els investigadors alerten que boscos que no es consideraven amenaçats per episodis climàtic extrems s’estan veient fortament afectats. L’estudi l’ha fet un equip d’experts internacionals entre els quals hi ha Jordi Martínez-Vilalta, professor de la UAB i investigador del CREAF.

Els investigadors han analitzat els principals episodis de mort d’arbres i boscos ocorreguts a tot el món en les darreres dues dècades en resposta als extrems climàtics. El resultats han estat una sorpresa per a l’equip i alerten de la probabilitat que es produeixi una mortaldat més gran d’arbres i boscos els pròxims anys. Els experts destaquen que millorar les infraestructures de dades pot contribuir a millorar la recerca en aquest camp i detectar-ho primerencament.