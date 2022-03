Els Mossos d'Esquadra han detingut tres vegades en només sis dies el mateix home per diferents robatoris. El primer arrest es va produir el 3 de març després d'identificar-lo i comprovar que portava dos objectes de dubtosa procedència. En concret, l'home duia a sobre una agenda i un assecador de cabell professional. Els agents van comprovar que es l'agenda pertanyia a una dona gran que havia patit una estrebada de bossa unes setmanes abans a l'església de Sant Pere. El segon dels objectes s'havia tret d'un vehicle que estava estacionat i tancat en un aparcament comunitari de la capital del Pla de l'Estany. Per aquests fets va passar a disposició del jutge que el va deixar en llibertat amb càrrecs.

Però el mateix dia els Mossos el van tornar a detenir després que una investigació el relacionés amb el robatori a dos vehicles en un aparcament de la zona de Sant Martirià, després de rebentar els vidres. La tercera detenció va tenir lloc el 8 de març, quan agents en servei de paisà feien patrullatge preventiu a la Plaça de la Pau i van veure un home que es mostrava nerviós i s’amagava un objecte a l’interior de la màniga de la jaqueta.

Els policies el van identificar i en l’escorcoll van localitzar un telèfon mòbil que no va poder acreditar que fos seu. Els Mossos van fer gestions per esbrinar a qui pertanyeria l’aparell, i van saber que havia estat robat la nit anterior de dins un domicili de la població de Banyoles. En concret, la investigació conclou que aquella nit el lladre va escalar enfilant-se per un senyal de trànsit fins a accedir dins una casa unifamiliar de dues plantes del carrer Circumval·lació que tenia la finestra oberta del primer pis.

De dins va arribar a sostreure un telèfon mòbil i un moneder amb diners del rebedor mentre hi havia la propietària dins el domicili. El detingut, que acumula més de deu antecedents la majoria des d'inici any, va passar el dia 9 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.