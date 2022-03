Un estudi coordinat pel BIOCOMSC apunta que les mascaretes a classe no són efectives contra la infecció per covid-19. La investigació analitza l’efectivitat del seu ús en l’entorn escolar durant el primer trimestre d’aquest curs. Els investigadors no han trobat una incidència o transmissió significativament menor en els grups amb mascareta, el que suggereix que aquesta intervenció «no va ser eficaç». Amb tot, indiquen que l’edat seria el factor més important per a explicar el perfil de transmissió. Els resultats revelen que la incidència de la covid-19 va ser significativament menor a infantil que a primària. En concret, els infants de 3 i 4 anys van presentar les taxes més baixes i els d’11, les més altes.

L’estudi, que es va fer públic ahir, ha analitzat un total de 1.907 escoles, 28.575 grups bombolla i 599.314 alumnes. El nombre d’infeccions en el període analitzat va ser de 24.762.