L’Alt i el Baix Empordà sumen més de 1.500 hectàrees forestals que passen a estar afectades per sequera, les quals representen un 40% de la superfície de nova afectació de tot Catalunya. Així ho assenyala l’informe anual del DeBosCat, la xarxa de monitoratge del Decaïment dels Boscos de Catalunya, que durant el 2021 va registrar gairebé 4.000 noves hectàrees afectades per sequera, trencant la lenta recuperació iniciada pels boscos catalans fa dos anys, després d’un 2016 amb molta incidència. Segons aquest document, més de 15.000 hectàrees de bosc han patit decaïment forestal el 2021 i només 1.440 s’han recuperat d’afectacions anteriors.

A nivell territorial, les comarques amb més superfície afectada són la Noguera i el Pallars Jussà amb més de 3.000 hectàrees afectades cada una, tot i que no s’hi han registrat noves afectacions durant el 2021. Les segueixen Osona, el Berguedà i l’Alt Empordà, que sí que tenen més superfície afectada que en anys anteriors. Algunes comarques que feia temps que no tenien episodis de decaïment forestal, com ara el Vallès Oriental, o altres que ja havien aconseguit recuperar els boscos afectats anteriorment, com és el cas de la Selva o el Baix Empordà, han registrat centenars de noves hectàrees amb decaïment.

Així, la majoria d’episodis nous es troben a les regions nord-est del país. Destaquen les més de 1.500 hectàrees de nova afectació entre l’Alt i el Baix Empodrà, les quals representen un 40% de la superfície de nova afectació de tot Catalunya. Quant a la proporció de bosc afectat destaca el Montsià (9,3% de superfície forestal afectada), seguit del Pallars Jussà i el Gironès. Després d’aquest darrer any de sequera, el percentatge de bosc afectat per decaïment a Catalunya passa del 0,77 a l’1,46.

Segons indica l’informe, durant el 2021 només es van recuperar 1.440 hectàrees forestals, en comparació amb les 10.300 que havien cicatritzat el 2020, en un any que va ser extraordinàriament plujós. Tot i això, destaca que més de 15.000 han empitjorat la seva situació el darrer any.